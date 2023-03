Es ist riskant, jetzt aus dem Goldmarkt auszusteigen

Gold steht an der Schwelle zu einem bedeutenden Ausbruch aus seinem super-bullischen Cup-&-Handle-Muster. Das gemessene Aufwärtsziel liegt bei 3.000 Dollar je Unze, und das Protokollziel bei etwa 4.000 Dollar je Unze. Diese Ziele mögen extrem klingen, aber Ausbrüche aus mehrjährigen Basen sind selten, aber sehr bullisch. Darüber hinaus ist ein Ausbruch von einer langfristigen Basis auf ein neues Allzeithoch ebenfalls sehr optimistisch.Denken Sie daran, wie sich der Aktienmarkt nach 1982 entwickelt hat oder wie sich Goldaktien nach dem Durchbrechen des 25-jährigen Widerstands im Jahr 1964 entwickelt haben. Der Ausbruch ist nicht nur unmittelbar (in einem Zeitrahmen von zwei bis drei Jahren), sondern auch über die nächsten zehn Jahre hinweg sehr positiv.Diese Art von Bewegungen finden nicht in einem Vakuum statt. Sie werden von größeren Marktverschiebungen und Kapitalströmen von einem Vermögenswert oder Markt zum anderen begleitet. Der bevorstehende Ausbruch und neue säkulare Bullenmarkt bei Gold und Edelmetallen wird mit neuen säkularen Bärenmärkten sowohl am US-Aktienmarkt als auch am US-Anleihemarkt zusammenfallen. Das Kapital fließt aus den Finanzanlagen ab, was sich nach dem Ausbruch von Gold noch beschleunigen wird.Lassen Sie mich nun einen Blick auf die Gegenwart werfen. Vor einigen Wochen schrieb ich über die Bedeutung der Monats- und Quartalsabschlüsse von Gold, den Widerstand von 1.950 Dollar und die Performance von Gold gegenüber dem Aktienmarkt und ausländischen Währungen. Wie Sie im nachstehenden Tageschart entnehmen können, kämpft Gold gegen den Widerstand bei 1.985 Dollar, Gold gegen ausländische Währungen kämpft gegen sein Allzeithoch und Gold gegen den Aktienmarkt kämpft gegen sein 2-Jahreshoch. Ein Anstieg über den Widerstand könnte einen weiteren Aufwärtstrend und ein neues Allzeithoch bei Gold auslösen.Andererseits könnten sich die Bären hier ein letztes Mal behaupten und einen Ausbruch des Goldpreises verhindern. Aber das wäre nur vorübergehend. Da Gold so kurz vor einem historischen Ausbruch steht, besteht das größere Risiko darin, den Markt zu verlassen. Sie müssen investiert sein, bevor Gold die Marke von 2.100 Dollar durchbricht und Silber wieder auf 30 Dollar und noch viel höher treibt. Wenn Gold in den nächsten ein oder zwei Monaten die 2.100-Dollar-Marke nicht durchbrechen kann, sollten Sie dies als eine unglaubliche Gelegenheit zum Kauf betrachten, die letzte Chance.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 30. März 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.