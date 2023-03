Palladium - Bullen auf der Lauer

Nach der großen Abwärtsbewegung, die den Kurs von Palladium bis an die Tiefs des Jahres 2019 gedrückt hatte, bildete sich im Bereich von 1.383 USD Ende Februar ein erster Boden aus. Nach kurzen Anstieg, der in einen gescheiterten Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 1.531 USD gemündet hatte, setzte der Wert erneut an den Support zurück. Dort prallte Palladium in den letzten Tagen wieder nach oben ab und überwand gestern bereits die übergeordnete Abwärtstrendlinie.Der Widerstand bei 1.485 USD wurde im gestrigen Handel bereits ein wenig angekratzt, dennoch bleibt die Trendwende bei Palladium für die Käufer weiter ein hartes Stück Arbeit. Neben der Trendlinie und der nahen Hürde wartet dann auch der starke Widerstand bei 1.531 USD auf die Bullen. Darüber wäre allerdings ein deutliches Kaufsignal aktiv und eine Rally bis 1.698 USD zu erwarten.Erst ein weiterer Rückfall unter 1.383 USD würde die Stabilisierungsphase gefährden und zunächst Abgaben bis 1.343 USD nach sich ziehen. Bleibt dort eine Erholung aus, sind weitere Verluste bis 1.268 USD wahrscheinlich.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)