Danakali Ltd.: Der Deal ist durch, aber Montag vorerst letzter Handelstag! Ich verkaufe!

Danakali wurde heute wieder in den Handel aufgenommen und die Firma bestätigte, dass der Verkauf des Projektanteils an Colluli früher abgeschlossen wurde als zunächst erwartet: Link Die erste Tranche von 105 Millionen USD (156 Millionen AUD) wurde bereits an Danakali bezahlt und die restlichen 16 Millionen USD sollen innerhalb der nächsten 6 Monate folgen.Das ist schön und gut.90% des Verkaufserlöses sollen an die Aktionäre ausgeschüttet werden, was ebenso bereits kommuniziert wurde.Man möchte einen Teil des Geldes in der Firma halten und nach neuen Projekten suchen, auch das ist normal. Was aber komplett ärgerlich ist und aus meiner Sicht eine Frechheit von der australischen Börse: Die Aktie wird nur noch am Montag gehandelt (03.04.2023) und wird dann zunächst vom Handel ausgesetzt!Bislang war man der Meinung, dass das Listing noch 6 Monate nach Abschluss der Transaktion oder nach der Aktionärsabstimmung Bestand haben wird. Doch die Börse hat den 03.10.2022 als Datum genommen und von dort an 6 Monate "Frist" gewährt. Auch ein Antrag auf Verlängerung bis Juli (geplanter Ausschüttungstermin) wurde abgelehnt!Ich persönlich kann daran nichts ändern und auch dem Management passt das auch nicht. Wovor die ASX die Anleger "schützen" möchte ist mir bei einer Cash-Box ohne Schulden unklar.Es ist wie es ist.Die Aktien werden dann wieder gehandelt, wenn die Firma ein Projekt im Rohstoffbereich gefunden hat. Bis dahin bleiben sie ausgesetzt.Man bleibt natürlich Aktionär und wird dann auch die Ausschüttung erhalten (voraussichtlich im Juli und ohne australischen Steuerabzug, so meine Info vom Unternehmen).Jedoch bleibt man dann zunächst handlungsunfähig. Das ändert nun die Ausgangslage für uns. Ich werde die Aktien am Montag verkaufen, da ich nicht Monate auf die Wiederaufnahme des Handels warten möchte.Heute wurde die Aktie zwischen 0,415 und 0,44 AUD gehandelt und ging bei 0,42 AUD aus dem Handel und um diesen Dreh herum werde ich Montag verkaufen. Ich denke auf solche Situationen spezialisierte Fonds kaufen die Aktien derzeit auf. Das ist meine Entscheidung. Sicherlich kann man auch halten, die Sonderdividende einkassieren und dann warten, bis die Aktie wieder gehandelt wird.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.