Schweizer Goldhändler lanciert das Crypto Vreneli

Eine kollaborative Innovation, die bei Anlegern, Techfreaks und Kunstsammlern für Aufmerksamkeit sorgen dürfte, ist Made in Switzerland und verbindet Tradition und Moderne in einer Neuauflage der beliebten Gold Vreneli Münze. Das neue Crypto Vreneli trägt einen NFC-Chip. Beim Auslesen mit einer Handy-App wird man auf einen digitalen Vermögenswert in einer Blockchain verwiesen, der unveränderlich und nicht austauschbar ist. Die neue Goldmünze steht für die Fusion zweier Anlageklassen: physisch und digital.Die Einzigartigkeit jedes einzelnen Crypto Vreneli manifestiert sich in einer Pixel-Art-Grafik, die das klassische Vreneli-Motiv in vielfältigen Abwandlungen zeigt. Sichtbar sind Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten. Ausserdem profitieren Besitzer des neuen Crypto Vreneli von einem Mehrwert im Sinne eines sogenannten «Unlockable Content». Das Crypto Vreneli nutzt das in der Kryptowelt bekannte Prinzip eines sogenannten Non-Fungible Token (NFT). Weil aber ein physischer Wert mit einem digitalen Wert verknüpft wird, ist es «phygital» und stellt innerhalb der bisher bekannten Anlageklassen eine bahnbrechende Neuerung dar.«Das Crypto Vreneli ist weltweit der erste Phygital Asset Coin, kurz PAC. Also die erste hybride Wertmünze und damit ein Pionierprojekt für Goldanleger und Sammler, die den herkömmlichen NFTs bereits einen Schritt voraus sein möchten. Der nächste evolutionäre Schritt: Die Fusion zweier Anlageklassen!», sagt Christian Brenner, Herausgeber des Crypto Vrenelis und CEO des Goldhändlers philoro. Die Kreation, das Design sowie die technische Umsetzung und die Web 3.0 Platzierung übernimmt die Firma Vivents by ArtDeal AG und schlägt für philoro mit dem Crypto Vreneli die Brücke in die New Economy.Phygital ist eine Begriffsverschmelzung aus den englischen Adjektiven physical und digital. «Phygital gilt nicht nur als eines der wichtigsten Schlagwörter der digitalen Transformation, sondern beschreibt auch ein Lebensgefühl, mit welchem Metaverse-Zielgruppen derzeit in neuartigen, komplexen Konsumgalaxien angesprochen werden möchten», so Sarah Schlagenhauf Gründerin und CEO von Vivents by ArtDeal AG.Die erste limitierte Edition des Crypto Vrenelis startet mit 100 Exemplaren erhältlich ab 31. März 2023 in den Online-Shops von philoro mit Lieferung in die Schweiz, Österreich und Deutschland sowie in den stationären Ladengeschäften von philoro in der Schweiz. Jede Münze besteht aus 31,1 Gramm reinem Gold (eine Unze). Der Einstiegswert liegt bei 7'999 Franken.Durch das gestalterische Element, das mit den herkömmlichen Geschlechterrollen spielt und moderne Vrenelis zeigt – angelehnt an den Stil der berühmten CryptoPunks-Characters – ist das Crypto Vreneli nicht nur ein spannender Anlagewert, sondern auch für kunstaffine Sammlerinnen und Sammler interessant. Das Artwork ist gewollt der Diversität innerhalb der Geschlechtervielfalt unserer heutigen Gesellschaft angepasst. Die Schweiz ist weltweit bekannt für ihre Vielfalt in der Einheit des Landes. Die Mission des Crypto Vrenelis ist ein gesellschaftliches Phänomen aufzugreifen: Die Frage «Wer oder was bin ich?» wird in weiten Teilen der Gesellschaft fluid beantwortet. Festlegungen sind passé. Die Crypto Vrenelis spiegeln diese Freiheit und das Spiel der verflüssigten Identitäten in der Gesellschaft wider.Mit der Entscheidung, für dieses Projekt die Spezialisten von Vivents mit an Bord zu holen, beweist philoro, dass man mit dem Crypto Vreneli nicht nur die Finanztraditionalisten am Zürcher Paradeplatz überzeugen möchte, sondern auch die FinTech-Afficionados auf der ganzen Welt. «Ein solch innovatives Produkt zu lancieren, von der Vision über die physische Realisierung der Goldmünze bis hin zur technischen Integration des digitalen Assets und deren visuellen Vermarktung, braucht es einen fachlich fundierten, aber auch visionären und mutigen Ansatz: genau das trauen wir uns zu», sagt Sarah Schlagenhauf von Vivents.Jedes Crypto Vreneli wird zunächst als physisch greifbare Goldmünze hochwertig verpackt in einer Sammlerbox verkauft. Der NFT des Crypto Vrenelis ist in einem mit der Münze verbundenem Ethereum-Wallet (digitale Geldbörse) gepaart. Codiert in 8-Bit-Architektur mit fortlaufender Nummerierung, fälschungssicherem Relief und exklusiven Zugangsrechten. So hat der Besitzer einen verlässlichen Eigentumsnachweis. Dank NFC-Chip wird der Zugang zu einem kunstvoll-ikonografischen Kryptogold-Ökosystem mit Mehrwerten, Insidernews und exklusive Zugangsrechten in Form von «Unlockable Content» gesichert.Durch Scannen des NFC-Chips per Handy-App schaltet der Besitzer sein individuelles Crypto Vreneli in der Blockchain frei. Die neuartige Web-3.0-Designtechnologie ermöglicht den Schöpfern und Entwicklern auf diese Weise interaktiv mit ihren Usern in Kontakt zu treten. «Wir befinden uns nicht nur in einem neuen technologischen Zeitalter, sondern ebenso in einer neuen Werte-Ära. Völlig neue Geschäftsmodelle und Marketingkanäle können durch die Anwendung von Web 3.0-Grundlagen erschlossen werden, die dem Brand einen immensen Innovationsvorsprung in seiner jeweiligen Branche ermöglicht», erklärt Sarah Schlagenhauf.Das Crypto Vreneli entspricht als Anlageobjekt den Wertsteigerungskriterien klassischer Portfolios, aber man setzt damit auch einen Trend. Wer ein Crypto Vreneli kauft, signalisiert Aufgeschlossenheit und Weitsinn, als auch Seriosität: Man glaubt an eine neue, hippe Technologie, aber investiert nichtsdestotrotz in eine absolut inflationsresistente Anlage, nämlich in Gold, dem sicheren Anker!Entstanden ist die Lancierung dieser Neuheit mitunter, weil das Gold Vreneli – seit 126 Jahren in der Schweiz sowohl ein beliebtes Geburts- oder Patenkindgeschenk, als auch ein sehr beliebtes Anlageprodukt – seit Jahren zu den Bestsellern bei philoro zählt. Über die gesamte philoro-Gruppe wurden letztes Jahr 100'000 Exemplare verkauft. Die weltweite Nachfrage nach Gold und vor allem nach kleineren Unzen-Stückelungen ist allein im letzten Jahr um satte 18 Prozent gestiegen. In der Schweiz kletterte die Goldnachfrage 2022 um elf Prozent auf 48,7 Tonnen, ein neuer helvetischer Rekordwert seit 2016. Das hat Christian Brenner und sein Team inspiriert.Ausführlichere Informationen gibt es unter https://www.cryptovreneli.ch in deutscher und englischer Sprache.Das Gold Vreneli – ein Schweizer Klassiker zur Geburt, für Gotti- und Göttikinder, Sammler und Anhänger solider EdelmetallkulturDas ursprünglich vor 126 Jahren zum ersten Mal in der Schweiz gestanzte Goldvreneli war bei seiner Lancierung ein umstrittenes Politikum. Der anno 1895 vom Neuenburger Medailleur Fritz Landry der Kommission vorgelegte Erstentwurf wurde im Plenum heftig diskutiert. Die Kommissionsmitglieder, unter anderem bestehend aus dem damaligen Bundesrat Walter Hauser, dem Schweizer Numismatiker Friedrich Imhoof-Blumer, dem Politiker und Architekt Karl Emil Wild oder den beiden Malern Léo-Paul Robert und Albert Anker, kritisierten das Sujet und verurteilten das dargestellte Frauenbild auf der Plakette: Zu juvenil und zu naiv das Vreneli, zu wuchtig die Bergkulisse vor dem es posierte und zu frivol das offen getragene Haar. Fritz Landry musste der jungen Frau gesittete Zöpfe flechten und die Stirnlocke entfernen. Exemplare mit Stirnlocke gibt es bis heute übrigens nur zwölfmal, sie alle sind in Sammlerbesitz; ihr Wert wird auf bis zu 200'000 Franken pro Stück geschätzt.Im Jahr 1897 ging dann das erste, autorisierte Gold Vreneli in Produktion und trat einen beispiellosen Siegeszug auf der Beliebtheitsskala der Geschenke und Sammlergegenstände für Jung und Alt an. In den letzten über hundert Jahren hat sich das Gold Vreneli nicht nur als sichere Wertanlage behaupten können, sondern hat sich auch einen emotionalen Platz in den Herzen aller Schweizerinnen und Schweizer gesichert.Christian Brenner, CEO philoro Schweiz AGchristian.brenner@philoro.comChristian Iten, PR Manager philoro Schweiz AGchristian.iten@philoro.ch, +41 76 548 47 44Sarah Schlagenhauf, CEO and Founder ArtDeal AG / Viventssarah@artdeal.ch, +41 79 449 48 84Melanie Guenthardt, Marketing Director ArtDeal AG / Viventsmelanie@artdeal.ch, +41 78 754 37 80