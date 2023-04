Bankenkrise: Die neue Bail-out-Strategie

Die jüngsten Turbulenzen im globalen Bankensektor haben die Zentralbanker in eine unmögliche Lage gebracht: Senken wir die Zinsen und wenden eine dominoartige Katastrophe in der Branche und eine mögliche tiefgreifende und langanhaltende Rezession in der Gesamtwirtschaft ab oder behalten wir den Zinserhöhungskurs zur Bekämpfung des noch immer ungezügelten Inflationsdrucks bei? Die großen Verlierer werden in beiden Fällen wohl die Steuerzahler und die durchschnittlichen arbeitenden Haushalte sein.Die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor, sowohl in den USA als auch in Europa, haben die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen – verständlicherweise. Die Lehren aus dem Jahr 2008 sind vielen Menschen (vor allem denjenigen, die direkt davon betroffen waren) noch ganz deutlich vor Augen, und die bloße Aussicht auf eine Wiederholung dieser Erfahrung ist wirklich unerträglich.Als die Nachricht von der Pleite der Silicon Valley Bank zum ersten Mal in den Schlagzeilen erschien, waren die meisten Menschen nicht beunruhigt, da sie höchstwahrscheinlich noch nie von dem Kreditgeber gehört hatten. Aber als ihre Nachrichtenanbieter sie darüber informierten, dass die SVB die zweite Bank war, die seit 2008 zusammenbrach, wurden viel mehr Menschen aufmerksam.Als nur wenige Tage später ein zweiter Kreditgeber, die Signature Bank, folgte, machten sie sich ernsthafte Sorgen über die Möglichkeit einer Ausbreitung. Obwohl die Regierung schnell reagierte und sich bemühte, sowohl die Anleger als auch die Öffentlichkeit zu beruhigen, begann eine beträchtliche Anzahl von Einlegern, auch solche mit Konten bei Banken, die nicht betroffen waren und noch als sicher galten, ihre Ersparnisse abzuheben.All dies erreichte mit dem Zusammenbruch der Credit Suisse, der Ängste vor einer Systemkrise auslöste, eine ganz neue Stufe des globalen Krisenfalls. Wie die Leser, die meine Beiträge verfolgen, und alle Kenner der Geldgeschichte zweifellos wissen, sind Massenabhebungen der schlimmste Albtraum jeder Bank. Und sie sind auch, was wohl noch wichtiger ist, der schlimmste Albtraum jeder Regierung.Das liegt daran, dass die meisten Menschen nicht wissen, wie Banken eigentlich funktionieren, und noch nie etwas vom Mindestreservesystem gehört haben. Bis zum heutigen Tag glauben hart arbeitende, steuerzahlende, produktive und beitragszahlende Mitglieder der Gesellschaft noch immer, dass, wenn sie ihre Ersparnisse auf ihre Bankkonten einzahlen, das Geld auch tatsächlich dort bleibt. Selbst in diesen modernen, hochentwickelten Zeiten betrachten sie ihre Bankkonten noch immer als eine Art Schließfach. Sie haben keine Ahnung, dass sie ihre Ersparnisse praktisch und rechtlich gesehen der Bank leihen.Und was noch wichtiger ist: Ihnen ist die Tatsache überhaupt nicht bewusst, dass ihre Bank nicht über ihr gesamtes Geld verfügt, wenn sie es zu einem bestimmten Zeitpunkt alle gleichzeitig zurückfordern.Man kann nur vermuten, dass die Vorschriften, die dies zulassen, dank der extremen und sehr gefährlichen Arroganz der Regulierungsbehörden erlassen wurden. Diese glaubten höchstwahrscheinlich, dass sie und ihre ebenso allwissenden bürokratischen Kollegen in der Lage sein würden, die Wirtschaft bis in alle Ewigkeit zu kontrollieren und zu lenken, so dass es für die Öffentlichkeit niemals einen Grund geben könnte, die Liquidität ihrer Kreditgeber zu hinterfragen.Sicherlich gab es auch eine beträchtliche Hybris auf Seiten der Banker, da sie offensichtlich davon überzeugt waren, dass sie mit dem geliehenen Geld der Einleger, die ihnen vertrauten, sicher und bequem Geld verdienen können und dass all diese naiven und fügsamen Bürger sicherlich niemals verlangen würden, alles auf einmal abzuheben.Man kann sich nur vorstellen, wie überrascht beide Parteien waren, als sich ihre Annahmen als falsch erwiesen – wieder einmal und so schnell nach der letzten Krise und all den "Lehren", die sie angeblich aus 2008 gezogen hatten. Die Panik, die natürlich schnell folgte und sich im gesamten Establishment ausbreitete, war ebenfalls offensichtlich. Denn die Auswirkungen eines echten Bank-Runs sind nicht nur finanzieller Natur.Ein solches Ereignis führt auch dazu, dass die breite Öffentlichkeit begreift, dass alles, was sie zu wissen glaubte, worauf sie glaubte, vertrauen zu können, ein billiger Betrug war, gelenkt, inszeniert und aufrechterhalten von denselben Leuten, die sie gewählt hat. Sobald sie diesen Aspekt des Betrugs erkennen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie auch andere Fragen stellen und schließlich alle anderen Täuschungen aufdecken: zusammenbrechende Pensionsfonds, tatsächliche Steuersätze und wie ihr hart verdientes Geld wirklich ausgegeben wird, und all die anderen gebrochenen Wahlversprechen.Entsprechend ist es verständlich, dass sich ein Staat in dieser Lage einer existenziellen Bedrohung gegenübersieht und praktisch alles tun würde, um die Folgen seines eigenen Handelns abzuwenden und zu vermeiden. Natürlich ist der "einfache Weg", nämlich die Steuerzahler für die Fehler und Verbrechen der Kapitalisten bezahlen zu lassen, nach der Krise von 2008 keine Option mehr – zumindest noch nicht, denn dieser Trick ist noch zu frisch im Gedächtnis der Öffentlichkeit. Er ist sogar so frisch, dass alle an der aktuellen Krise beteiligten Regierungen wussten, dass sie sich um jeden Preis von diesem politischen Weg distanzieren mussten, damit die Wähler glauben, dass "es diesmal anders ist".Genau das hat die Biden-Regierung in den USA getan. Minuten nach dem ersten Bankenzusammenbruch beeilten sich die Beamten, die Öffentlichkeit – nicht nur im Inland, sondern weltweit – zu beruhigen, dass es dieses Mal tatsächlich anders sei. Sie erkannten schnell, wie groß das Risiko eines "Ansturms" der Anleger und einer Massenflucht aus den Banken war, und gingen noch einen Schritt weiter.Sie kündigten an, dass die US-Regierung bereit sei, über die Garantien hinauszugehen, zu denen sie gesetzlich gegenüber den Kunden einer bankrotten Bank verpflichtet ist. Sie werde nicht nur Einlagen bis zu 250.000 Dollar absichern, sondern alle Einlagen garantieren. Diese mutige Strategie erwies sich als erfolgreich, zumindest aus der Sicht des Staates und der Banker. Sie hat die Ängste der Anleger bis zu einem gewissen Grad besänftigt, und vielleicht ist es ihr zu verdanken, dass ein massiver Ansturm auf die Banken abgewendet wurde.Die Schweizer Regierung folgte bei der Rettung der Credit Suisse einem ähnlichen Schema: Sie arrangierte die Übernahme durch den Konkurrenten UBS, und die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter beeilte sich kurz nach Bekanntgabe des Deals zu betonen: "Dies ist keine Rettungsaktion. Es ist eine private Lösung." Aber ist das wirklich so? Oder haben wir es einfach mit einer neuen Art von Bail-out zu tun, die raffinierter und schwieriger zu erkennen ist?Über die CS und die Lehren, die wir aus ihr ziehen können, werde ich in einem späteren Artikel schreiben. Die wichtigste Lektion war jedoch, dass im heutigen globalen Bankensystem private Eigentumsrechte nur vorübergehender Natur sind und dass die Gesetze von den Politikern jederzeit gebrochen werden können, insbesondere wenn dies unter Zeitdruck und unter dem Deckmantel des "Allgemeinwohls" geschieht, um die Menschen vor einer globalen Wirtschaftskrise zu schützen (die ohnehin kommen wird).