Silber auf Kurs in Richtung Widerstandszone

Quelle Chart: stock3

Der unlängst am 13. März gecoverte Silberpreisanstieg, mündete in der erwartungsgemäßen Performance zurück in die Range-Zone. Aktuell nahe dem Wochenhoch zog und zieht Silber geradewegs in Richtung der Widerstandszone von 24,11 bis 24,42 USD an. Dort könnte eine temporäre Konsolidierung ihren Einzug finden, bevor im weiteren Verlauf – mitsamt Ausbruch über 24,42 USD – der Weg bis 25,50 bzw. 26,60 USD geebnet sein dürfte.Vermieden sollte im Gegenzug ein neuerliches Abtauchen unter 23,10 USD. Sollte dies geschehen, könnte der kleine Bruder des Goldes nochmals einen Umweg über 22,00 USD vollziehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.