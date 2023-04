Düstere Aussichten, Dollar-Dämmerung, neuer Angriff auf das Bargeld!

Deutschland sitzt auf C19-Injektionen, die nach aktuellem Bedarf für 126 Jahre reichen. Geld spielt keine Rolle.Die Inflation in der Eurozone bleibt hoch. Trotz Rückgängen bei Energie, geht die Kernrate nach oben. Ein Krisenzeichen könnte auch der Rückgang der Geldmenge M1 sein. Finanz-Streß in der Bevölkerung? Die Historie zeigt, daß in Inflationszeiten immer mehr Geld für Nahrungsmittel aufgewendet werden muß. Der Kampf gegen den Dollar nimmt weiter Fahrt auf.Die ASEAN-Staaten wollen sich von Dollar, Euro, Yen und Pfund lösen, China und Brasilien wollen ihren Handel ohne Dollar abwickeln und Saudi-Arabien unternimmt Schritte, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit beizutreten.China baut gleichzeitig seinen Bestand an US-Anleihen stetig ab.Der Kampf gegen das Bargeld wird fortgesetzt. Immer mehr Geldautomaten werden abgebaut bzw. nach Zerstörung nicht ersetzt und auch die EU unternimmt einen neuen Versuch, zur angeblichen Bekämpfung von Geldwäsche und Terror die Grenze für Barzahlungen auf 7.000 Euro zu senken.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)