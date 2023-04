Gold - Korrektur setzt sich zunächst fort

Im heutigen frühen Handel verabschiedet sich der Goldpreis aus einer dreiecksförmig zulaufenden Konsolidierungsphase nach unten und setzt an den Bereich der Februarhochs um 1.950 bis 1.959 USD zurück. Diese Zone hatte der Kurs des Edelmetalls im Rahmen einer bei 1.807 USD begonnenen, massiven Kaufwelle im März überwunden und war in der Spitze bereits bis 2.009 USD gestiegen, ehe besagte Korrektur begann.Kurzfristig könnte es mit dem aktuellen Rücksetzer zu einer Fortsetzung der Korrektur bis an die Unterstützung bei 1.934 USD kommen. Da der laufende Rückgang noch keinen impulsiven Charakter aufweist, der auf eine bärische Trendwende schließen ließe, ist dort auch mit einem weiteren Anstieg über 1.973 USD zu rechnen. In der Folge könnte Gold die Kursziele bei 2.020, 2.056 und 2.074 USD ansteuern.Abgaben unter 1.934 USD sollten dagegen schon bei 1.920 USD gestoppt werden. Andernfalls hätte doch eine größere Korrekturphase begonnen und könnte in den kommenden Tagen zu einer Gegenbewegung bis 1.875 USD führen. Darunter wäre der Anstieg seit Ende Februar beendet und ein mehrwöchiger Abverkauf bis 1.807 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)