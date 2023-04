Steht der U.S. Dollar vor dem Aus? Chinas Agenda zur Entdollarisierung führt zu globaler Verschiebung  Frank Giustra

Daniela Cambone sprach mit Frank Giustra in Zürich kürzlich über die aktuellen Entwicklungen weltweit."Die Bankenzusammenbrüche waren vorprogrammiert. Ich habe immer gesagt, wenn die Fed ihren Zinserhöhungszyklus fortsetzt, wird etwas zusammenbrechen, und das ist geschehen," erklärte der Präsident und CEO der Fiore Group in Bezug auf die Bankenkrise. Angesichts der Inflation, der geopolitischen Konflikte und der jüngsten Bankenkrise, die die Märkte in Aufruhr versetzen, sei es für die Anleger von entscheidender Bedeutung, sich bewusst zu machen, dass der Wirtschaft in Zukunft noch mehr Probleme bevorstehen."Es werden noch mehr Zusammenbrüche kommen. Wir sehen die Anfänge einer großen Umwälzung.[...] Das Weltfinanzsystem wird eine tektonische Veränderung erfahren, auf die die meisten Menschen nicht vorbereitet sind. Die Vormachtstellung des US-Dollars ändert sich, und wir befinden uns mitten in diesem Wandel", so Giustra.Er argumentiert, dass die zunehmenden geopolitischen Spannungen Länder in aller Welt dazu verleitet haben, den Dollar als König der Weltwährungen zu stürzen: "Die Folgen des Engagements der USA im ukrainisch-russischen Konflikt haben eine globale Bewegung ausgelöst, die sich vom Dollar abwendet und den BRICS-Staaten hilft, zu expandieren und ihre eigene Währung zu schaffen. Das ist die Richtung, auf die wir zusteuern, und es wird schneller passieren, als die Leute denken, und Gold wird eine Rolle in dieser neuen Währung spielen."Giustra warnt die Anleger, bei der Erkundung alternativer Anlagen wie digitaler Zentralbankwährungen ("CBDC") vorsichtig zu sein, um katastrophale Verluste während dieses Bärenmarktes zu vermeiden: "Vor CBDCs muss man sich sehr fürchten. Die Regierung wird Sie belohnen oder bestrafen, je nachdem, wie sie die Wirtschaft steuern will. Sie sind ein sehr beängstigendes Unterfangen."© Redaktion GoldSeiten.de