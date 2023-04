Der sich ändernde Spielplan der Fed

"Die Inflation wird wahrscheinlich länger brauchen, um zu unserem Preisstabilitätsziel zurückzukehren, als bisher erwartet." - Fed-Vorsitzender Jerome H. Powell, 16. März 2022"Der übergreifende Fokus des Federal Open Market Committee (FOMC) liegt derzeit darin, die Inflation wieder auf unser 2-Prozent-Ziel zu bringen." - Fed-Vorsitzender Jerome H. Powell, 26. August 2022Erst am 7. März sagte der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats aus, dass die Zinssätze höher und schneller als erwartet steigen könnten, um die Inflation zu bekämpfen. Für bare Münze genommen, hat der Fed-Vorsitzende Powell die Inflation eindeutig zum Feind erklärt. Der Plan ist, die Zinssätze so viel und so schnell wie nötig anzuheben, um die Inflation zu senken, hoffentlich wieder auf das Inflationsziel von 2% von vor ein paar Jahren. War das Ziel vor einigen Jahren nicht, die Inflation auf das 2%-Ziel zu bringen? (siehe " Fed's 2% Inflation Target Is Pointless ")Im vergangenen Jahrhundert hat der US-Dollar 99% seiner ursprünglichen Kaufkraft verloren. Das bedeutet, dass ein Penny heute alles darstellt, was von einem Dollar vor hundert Jahren übrig geblieben ist. Sie kennen sicher das alte Sprichwort: "Ein gesparter Dollar ist ein verdienter Penny." In den letzten Jahren ist der US-Dollar erneut in Verruf geraten. Der drastische Preisanstieg nach der Öffnung der Wirtschaft nach dem COVID-Krieg löste Ängste vor einer Hyperinflation aus und führte zu erheblichen "Anti-Dollar"-Gesprächen und Aktionen.Es wird gefordert, dem US-Dollar den Reservestatus zu entziehen, den Dollar für den internationalen Handel aufzugeben, usw. Ein großer Teil des Lärms geht von einer Gruppe von Schwellenländern aus - Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika; daher auch die Abkürzung BRICS. Es wurden verschiedene Alternativen zum US-Dollar vorgeschlagen, theoretisiert und postuliert. Erst neulich meinte Jim O'Neill, ehemaliger Chefvolkswirtschaftler der Goldman Sachs Group Inc., dass die BRICS-Staaten "expandieren und daran arbeiten sollten, der Dominanz des Dollar entgegenzuwirken".Glaubt jemand ernsthaft, dass die oben genannten Länder in irgendeiner Weise in der Lage sind, eine brauchbare Alternative zum US-Dollar zu bieten? Gibt es eine politische Bedrohung des US-Dollar? Ja, absolut. Die oben genannten Länder haben jedoch nichts, was den US-Dollar ersetzen könnte, auch wenn er seine besten Zeiten hinter sich hat.Wenn die Fed so kurz nach der Mitteilung an die Presse (und den Kongress), dass "die Zinssätze höher und schneller als erwartet steigen könnten, um die Inflation zu bekämpfen", ihren derzeitigen Kurs in Bezug auf die Zinssätze ändert, könnte die Reaktion der Märkte katastrophal sein. Das hat es schon einmal gegeben. Es könnte hilfreich sein, sich einige frühere Ereignisse im Zusammenhang mit der Federal Reserve und den Zinssätzen vor Augen zu führen. Vielleicht gibt es einige Anhaltspunkte, die bei der Beurteilung der aktuellen Situation helfen.In den 1920er Jahren legte die Fed den Schwerpunkt auf niedrige Zinssätze. Offenmarktkäufe in den Jahren 1924 und 1927 lieferten reichlich billigen Treibstoff für Börsenanleger und Spekulanten. Die liberalen Kreditvergabestandards erlaubten gewöhnlichen Kleinanlegern an der Börse Einschussdarlehen von bis zu 90%. Die Spekulation wucherte. Irgendwann im Jahr 1928 verlagerte die Fed ihren Schwerpunkt auf höhere Zinssätze. Die Wirtschaft begann sich abzuschwächen und verlangsamte sich zusehends, bevor es im Oktober 1929 zum Börsencrash kam. Es folgte ein Jahrzehnt der wirtschaftlichen Depression. Über die Rolle der Fed in der Großen Depression sagte Ben Bernanke Folgendes:"Lassen Sie mich meine Rede beenden, indem ich meinen Status als offizieller Vertreter der Federal Reserve ein wenig missbrauche. Ich möchte Milton und Anna sagen: Was die Große Depression angeht. Sie haben Recht, wir haben sie verursacht. Es tut uns sehr leid. Aber dank Ihnen werden wir es nicht wieder tun." - Bemerkungen von Gouverneur Ben S. Bernanke (auf der Konferenz zu Ehren von Milton Friedman, Universität von Chicago - Chicago, Illinois 8. November 2002)Kurz vor der Jahrtausendwende veranlasste die Angst vor dem Jahr 2000 die US-Notenbank dazu, der Wirtschaft enorme Geldmengen zuzuführen. Als die Dotcom-Blase platzte, begann die Fed, die Zinssätze aggressiv zu senken. Ein boomender Immobilienmarkt und eine rasche Erholung der Aktienkurse von ihrem vorherigen Absturz schienen fast außer Kontrolle geraten zu sein. Im Jahr 2007 begann die Fed, die Zinsen erneut anzuheben, während die Vereinigten Staaten und der Rest der Welt von billigen und leichten Krediten überschwemmt wurden. Die Qualität von Hypotheken, Studienkrediten und Autokrediten wurde in Frage gestellt, und einige sehr große Akteure auf den Finanzmärkten (Investmentbanken, Versicherungskonglomerate, riesige Maklerfirmen usw.) waren buchstäblich bankrott.Infolgedessen änderte die Fed erneut die Richtung und kehrte mit Nachdruck zu niedrigeren Zinssätzen zurück. Darüber hinaus trat die Fed aktiv in den offenen Markt ein und kaufte in ungewöhnlich großem Umfang US-Staatsanleihen, Agency-Anleihen und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere auf. Vorsitzender der Fed war zum Zeitpunkt der Implosion der bereits erwähnte Ben Bernanke. Die Saat der Zerstörung wurde jedoch in den letzten Amtsjahren des früheren Vorsitzenden gesät. Als Alan Greenspan nach der Kreditimplosion von 2007-08 und nach seiner Ablösung durch Bernanke vor dem Kongress aussagte, sagte er Folgendes: "Ich entdeckte einen Fehler in dem Modell, das ich als die entscheidende Funktionsstruktur ansah, die definiert, wie die Welt funktioniert. Ich hatte 40 Jahre lang mit beträchtlichen Beweisen gearbeitet, dass es außergewöhnlich gut funktionierte."Als offizieller Vertreter der US-Notenbank versicherte Ben Bernanke in seiner oben zitierten Entschuldigung, dass "wir es nicht wieder tun werden", und verwies damit auf die Verantwortung der Fed für die Verursachung der Großen Depression. Leider konnte dies die Kreditimplosion von 2007-08 und die daraus resultierende Große Rezession nicht aufhalten. Diese peinliche Wendung der Ereignisse hat die Nachfolgerin von Herrn Bernanke nicht davon abgehalten, ähnliche beruhigende und versichernde Aussagen zu machen. Janet Yellen sagte dies gegen Ende ihrer Amtszeit als Fed-Vorsitzende: "...eine weitere Finanzkrise ist zu unseren Lebzeiten unwahrscheinlich, weil die Fed Maßnahmen ergriffen hat." - Janet Yellen, 2017Irgendjemand oder irgendetwas muss eine andere Idee gehabt haben. Seit ihrer Verkündung der Zuversicht haben wir Folgendes erlebt: 1) erzwungene Abschaltung der Wirtschaft, 2) höhere Inflationsraten, 3) erneute Schwäche und Bedrohung des US-Dollar, 4) fallende Aktien- und Anleihemärkte, 5) Bankenzusammenbrüche und 6) die Gefahr einer systemweiten Implosion der Finanzmärkte.Nachdem sie über Jahre und Jahrzehnte hinweg beobachtet hat, wie die Fed ständig ihren Kurs ändert, werden Investoren und andere unruhig. Ursprünglich hatte die Fed versprochen, die Dinge so zu regeln, dass Rezessionen vermieden oder ihre Auswirkungen erheblich verringert werden. Das ist nicht geschehen. Wenn überhaupt, dann sind die Finanzprobleme häufiger und unbeständiger geworden, und die wirtschaftlichen Verwerfungen sind schwerwiegender und länger anhaltend. Egal, wer das Sagen hat, und egal, wie viel Geld ausgegeben wird, um die Situation zu verbessern, die Fed hat immer noch eine schlechte Bilanz.Es ist zu erwarten, dass sich Strategie und Vorgehensweise erneut ändern werden. Jeder "neue" Schwerpunkt wird jedoch größtenteils eine Wiederholung bereits gescheiterter Strategien sein und in hohem Maße reaktionär sein. Die Anleger sollten sehr vorsichtig bleiben. (siehe auch " Chairman Powell - Give Me Just A Little More Time ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 3. April 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.