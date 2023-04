Gold-Futures schließen zum ersten Mal seit März 2022 über 2.000 Dollar

Gestern öffnete der aktivste Gold-Futures-Kontrakt für Juni 2023 bei 1.990 USD, erreichte einen Höchststand von 2.008 USD und notierte um 17:40 Uhr EST bei 2.001,70 USD. Dies berichtet Kitco s Gary Wagner.Es ist etwas über ein Jahr her, dass Gold-Futures zuletzt über 2.000 USD pro Unze gehandelt und auch geschlossen haben. Am 8. März 2022 hatten die Gold-Futures über 2.000 USD pro Unze eröffnet, einen Höchststand von 2.078 USD erreicht und bei etwa 2.043 USD geschlossen. Obwohl sie deutlich über 2.000 $ schließen konnten, konnte dieser Preis nicht gehalten werden. Am folgenden Tag, dem 9. März 2022, eröffnete der Goldpreis bei etwa 2.060 USD, und starker Verkaufsdruck drückte die Preise wieder unter die Marke von 2.000 USD, wo sie bei 1.988 USD schlossen.Vor zwei Wochen hatte der Goldpreis dreimal die psychologisch wichtige Marke von 2.000 USD je Unze in Angriff genommen, konnte jedoch jedes Mal nicht über 2.000 USD steigen.© Redaktion GoldSeiten.de