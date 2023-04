Gold in diesem Zyklus bei 5.000 $, Silber bis 300 $ ?  Peter Krauth

Daniela Cambone sprach für Stamsberry Reserach während der Konferenz des Swiss Mining Institute in Zürich mit Peter Krauth über die Entwicklung der Gold- und Silberpreise.Der Herausgeber von Silver Stock Investor und Autor des Buches The Great Silver Bull erklärt, dass die einzigartige Vielseitigkeit von Silber als Edelmetall es zu einem der attraktivsten Vermögenswerte mache, die man in Zeiten erhöhter Marktunsicherheit besitzen könne: "Silber ist das leitfähigste und reflektierendste Metall, das es gibt. Es setzt den Maßstab für alle Industriemetalle. Diese Eigenschaften machen es in einer Vielzahl von Anwendungen unersetzlich [...] die größte ist heute die Solartechnik, wo Silber den Solarmarkt antreibt."Krauth glaubt, dass die Entwicklung von Gold im Jahr 2023 bestimmen wird, wie hoch der Silberpreis steigen wird. "Ich sehe, dass Silber bis zum Ende des Jahres weiter steigen wird. Silber neigt dazu, Gold zu folgen, und nach allen Maßstäben ist es sehr wahrscheinlich, dass es in diesem Jahr deutlich höher liegen wird", erklärt er. "In der ersten Hälfte des nächsten Jahres könnte der Silberpreis bei 30 $ liegen." Es gebe jedoch noch viel Luft nach oben: "In diesem Zyklus könnte Silber nach meinen Recherchen in einer Zeit des Spekulationswahns einen Höchststand von 300 $ erreichen."Der Experte prognostiziert, dass Anleger in den Silbermarkt strömen könnten, da das Angebot des Edelmetalls im Vergleich zu anderen Vermögenswerten hoch bleibe, was zu einer Rallye auf dem Markt führen könnte. "Die monetäre Nachfrage wird das Edelmetall in die Höhe treiben," so Krauth. "[Elektrofahrzeuge] benötigen doppelt so viel Silber wie ein normales Auto. Silber umgibt uns und wir merken es nicht einmal."© Redaktion GoldSeiten.de