NGEx Minerals meldet neue Entdeckung bei Potro Cliffs

NGEx Minerals Ltd. meldete gestern die Entdeckung einer bedeutenden neuen Zone mit hochgradiger Kupfer-, Gold- und Silbermineralisierung auf dem zu 100% unternehmenseigenen Projekt Potro Cliffs in der Provinz San Juan, Argentinien.Die Ergebnisse werden laut dem Unternehmen als die ersten Abschnitte an den Rändern eines bedeutenden neuen Kupfer-Gold-Systems interpretiert, das sich auf halbem Weg zwischen der unternehmenseigenen Cu-Au-Porphyr-Lagerstätte Los Helados, die sich 9 km nördlich befindet, und der Au-Cu-Ag-Epithermal-/Porphyr-Lagerstätte von Filo Mining, die 7 km südlich liegt, befindet.Das Bohrloch DPDH002 durchteufte mehrere Zonen mit massiven bis halbmassiven Sulfidadern und Brekzien, darunter:• 4,0 m mit 8,44% Kupferäquivalent ab 150,0 m;• 60,0 m mit 7,52% Kupferäquivalent ab 212,0 m, einschließlich 10,0 m mit 18,00% Kupferäquivalent und 6,0 m mit 14,00% Kupferäquivalent• 4,0 m mit 4,57% Kupferäquivalent ab 308,0 m• 4,0 m mit 3,89% Kupferäquivalent ab 520,0 m• 10,0 m mit 7,08% Kupferäquivalent ab 574,0 m.© Redaktion MinenPortal.de