Golden Independence treibt Genehmigungsverfahren für das Projekt Independence in Nevada voran

Vancouver, British Columbia - 4. April 2023 / IRW-Press / - Golden Independence Mining Corp. (CSE: IGLD, OTCQB:GIDMF, FWB:6NNA) (das Unternehmen oder Golden Independence) freut sich, ein Update zu den laufenden Genehmigungsaktivitäten für sein in der Erschließungsphase befindliches Projekt Independence in Nevada zu geben. In den vergangenen zwölf Monaten hat das Unternehmen mit der Firma Westland Resources aus Reno (Nevada) zusammengearbeitet, um die für die Genehmigung eines kostengünstigen Goldtagebaubetriebs mit Haufenlaugung erforderlichen Umweltstudien voranzutreiben. Das Unternehmen absolvierte grundlegende biologische Umweltstudien, darunter Studien zur Flora/Fauna und zur Tierwelt des Projektgebiets sowie biologische Messungen für die Wasserleitung und die Übertragungsleitung (d.h. den Infrastrukturkorridor), ebenso wie Studien zur Materialcharakterisierung für die Klassifizierung von Erz und Abfallgestein, einschließlich Feuchtigkeitszellentests und petrographische Untersuchungen oder Elektronenmikroskopie. Das Unternehmen und seine Berater bereiten nun die zusammenfassenden Abschlussberichte vor, um sie dem Nevada Bureau of Land Management (BLM) und der Nevada Division of Environmental Protection (NDEP) vorzulegen.Wir freuen uns, dass wir den Großteil der für die Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlichen wesentlichen Studien abgeschlossen haben und damit eine Reihe der längerfristigen Genehmigungsanforderungen erfüllt haben, so Jeremy Poirier, CEO von Golden Independence. Unter Berücksichtigung des jüngsten Anstiegs des Goldpreises von 1.700 US-Dollar pro Unze, der in der PEA Preliminary Economic Assessment NI 43-101 Technical Report on the Independence Heap Leach Project. Erstellt von James Ashton, Carl Defilippi und Richard Delong im Auftrag von Golden Independence Mining Corp. Datiert mit 23. Januar 2022verwendet wurde, auf das derzeitige Preisniveau von etwa 2.000 US-Dollar pro Unze, steigen der interne Zinsfuß und der Kapitalwert des Projekts Independence nach Steuern von 18 % bzw. 35 Millionen US-Dollar auf 30 % bzw. 70 Millionen US-Dollar. Dies unterstreicht die Attraktivität des Projekts im aktuellen Goldumfeld.Das Projekt Independence ist ein Joint Venture zwischen Golden Independence Mining Corp. (das Unternehmen) und Americas Gold Exploration Inc. wobei das Unternehmen der Betreiber und Mehrheitseigentümer ist. Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von R. Tim Henneberry, P.Geo. (BC), einem Director und President von Golden Independence Mining Corp. , in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.Golden Independence Mining Corp. ist ein Erschließungsunternehmen, das sich derzeit in erster Linie auf das im fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindliche Projekt Independence, das an die Mine Phoenix-Fortitude von Nevada Gold Mines im Battle Mountain-Cortez Trend in Nevada grenzt, sowie auf das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Napoleon in der Kamloops Mining Division in British Columbia konzentriert. Das Projekt Independence beherbergt eine nachgewiesene und angedeutete Ressource von 334.300 Unzen Gold sowie eine vermutete Ressource von 847.000 Unzen Gold mit erheblichen Anteilen an Silber als Nebenprodukt. Im Rahmen einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) im Jahr 2021 wurde ein kostengünstiger Haufenlaugungsbetrieb mit Schwerpunkt auf den oberflächennahen Ressourcen und einer Gesamtproduktionsmenge von 195.443 Unzen Gold ausgewiesen, für den sich die nachhaltigen Cashkosten (AISC) auf 1.078 US-Dollar pro Unze Gold belaufen. Das Projekt Napoleon umfasst eine Gesamtfläche von 1.000 Hektar und birgt Potenzial für Goldvorkommen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Die Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet reichen bis in die 1970er Jahre zurück und es wurden hier hochgradige Goldmineralisierungen vorgefunden.Nähere Informationen erhalten Sie über:Jeremy Poirier, Chief Executive OfficerTelefon: 1.604.722.9842E-Mail: info@goldenindependence.coDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze), die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen des Managements beruhen, die vor dem Hintergrund der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen gemacht wurden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, weshalb zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für die zukünftige Leistung des Unternehmens darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Ausübung der Option auf den Erwerb des Konzessionsgebiets Fraser Lake durch Valleyview, den geplanten Börsengang von Valleyview, das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets Fraser Lake und den Nutzen der Transaktion für die Aktionäre des Unternehmens. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Risiken in Zusammenhang mit der Fähigkeit von Valleyview, einen Börsengang durchzuführen, inhärente Risiken in Verbindung mit der Bergbaubranche und den Ergebnissen von Explorationsaktivitäten und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten, Volatilität des Aktienmarktes und Schwankungen des Kapitalmarktes, allgemeine Markt- und Branchenbedingungen sowie jene Risikofaktoren, die in der zuletzt eingereichten Managements Discussion & Analysis des Unternehmens erörtert wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich wesentlich von jenen unterscheiden, die in diesen Informationen vorausgesagt wurden. Diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und werden durch diesen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedar.com eingereicht wurden, ausführlicher behandelt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder die Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Informationen abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!