Matsa Resources Ltd.: Gute Daten für Lepidolith-Tests

Bei einem Thema scheiden sich im Lithium-Sektor die Geister und das ist Lepidolith. Die einen sagen, nur Spodumen taugt für die Lithium-Produktion, die Chinesen scheinen das Gegenteil zu tun und produzieren erfolgreich Lithium aus Lepidolith.Yongxing ist so ein Unternehmen in China, das mit der Lithiumaufbereitung aus Lepidolith jedes Jahr ordentlich Geld verdient (>3 Milliarden AUD Umsatz bei 1,3 Milliarden AUD Gewinn in 2022). Matsa Resources hat Ende Februar/Anfang März die Produktionsstätten von Yongxing besucht und auch Proben von den Lithium-Gebieten in Thailand mitgebracht. Diese Proben von verschiedenen Gebieten wurden anschließend dort aufbereitet: Link Die Ergebnisse sehen ordentlich aus und bis auf eine Probe mit geringem Ausgangsgehalt scheint sich das Material gut für die Anlage der Chinesen zu eignen.In der Pressemeldung finden Sie viele Bilder der Anlagen in China und auch des Materials. Die Tests haben gezeigt, dass das Material von Matsa dort aufbereitet werden kann und nun stellt sich die Frage, wie hoch ist das Interesse der Chinesen.Wenn hohes Interesse besteht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man einen Deal "zusammenbaut".Noch traut der Markt Matsa nicht, doch wenn die Chinesen "durchziehen", könnte das die Überraschung des Jahres sein.Ich halte unverändert und bleibe eng am Ball.