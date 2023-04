Platin  Die bullische Bewährungsprobe

In den letzten Tagen wurde Platin von einem neuen Aufwärtsimpuls erfasst und ausgehend von einem Zwischentief bei 953 USD über die Oberseite der bisherigen, mit einem Doppelboden bei 908 USD begonnenen Aufwärtsbewegung angetrieben. Der Ausbruch führte im gestrigen Handel direkt über 1.004 USD und erreicht schon jetzt den markanten Widerstand bei 1.032 USD.Dadurch, dass der gesamte Anstieg seit Ende Februar korrektiver Natur ist, kann man davon ausgehen, dass auch sein Aufwärtspotenzial zunächst in engen Bahnen verläuft. Ein Anstieg bis 1.032 USD ist jetzt zu erwarten und könnte sich darüber bis 1.050 USD fortsetzen. Allerdings könnte der Anstieg schon an diesen Marken wieder enden und eine Gegenbewegung bis 1.004 USD und darunter bis 988 USD folgen. Bei Kursen unter 974 USD wäre sogar schon ein Verkaufssignal aktiviert.Sollte es dagegen nach einem Anstieg über 1.050 USD auch zu einem Ausbruch über die Kurshürde bei 1.066 USD kommen, wäre der Weg bis 1.103 USD frei.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)