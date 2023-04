Gold "endlich" per Tagesschluss über der 2.000 USD-Marke

Quelle Chart: stock3

Ja sogar über 2.020 USD und somit auf dem Weg in Richtung des nominalen Allzeitochs vom August 2020 bei rund 2.075 USD. Das bullische Szenario der Analyse vom 20. März erscheint nunmehr aktiv, sodass vorerst das Level von 2.066 USD attackiert werden dürfte, bevor im weiteren Verlauf mit dem Anstieg über 2.075 USD zusätzliches Potenzial in Richtung der Marke von 2.140 USD freigesetzt werden dürfte.Notierungen unterhalb der runden 2.000 USD-Marke sollten nunmehr vermieden werden. Insbesondere per Wochenschluss, denn sollte dies Geschehen, könnten rasche Gewinnmitnahmen zu Verlusten bis mindestens 1.952 USD führen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.