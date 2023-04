Russische Zentralbank gibt Goldanlagemünzen "Sankt Georg der Siegreiche" aus

Wie die Bank of Russia diese Woche bekannt gab, wurden am Montag Goldanlagemünzen mit dem Namen "Sankt Georg der Siegreiche" ausgegeben. Die Münzen mit einer Feinheit von 999/1000 sind in drei Varianten erhältlich:• 25-Rubel-Münze (3,11 g Feingold),• 100-Rubel-Münze (15,55 g Feingold),• 200-Rubel-Münze (31,1 g Feingold).Die Vorderseite der Münzen zeigt ein Reliefbild des Staatswappens der Russischen Föderation und die Inschriften РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ" (RUSSISCHE FÖDERATION) und "БАНК РОССИИ" (BANK VON RUSSLAND) sowie den Nennwert der Münzen "25 РУБЛЕЙ" (25 RUBEL), "100 РУБЛЕЙ" (100 RUBEL) oder "200 РУБЛЕЙ" (200 RUBEL). Weiterhin sind das Ausgabejahr, das chemische Symbol des Metalls nach dem Periodensystem der Elemente von Mendelejew, die Feinheit, das Trademark-Zeichen der Münze und der Feingehalt des Metalls zu erkennen.Die Rückseite der Münzen zeigt ein Reliefbild des Heiligen Georg des Siegreichen zu Pferd, der einen Drachen mit einem Speer tötet. Der Münzrand ist geriffelt. Die Auflage der Münzen beträgt jeweils bis zu 100.000 Stück.© Redaktion GoldSeiten.de