Capricorn Metals Ltd.: Vorab-Quartalszahlen

Goldproduzent Capricorn gab heute bereits die ersten Daten für das abgeschlossene März-Quartal heraus: Link Es wurden 30.841 Unzen Gold produziert, was gut 5% mehr waren als im Quartal zuvor. In den ersten neun Monaten kommt Capricorn Metals somit auf 91.156 Unzen Gold, so dass die Prognosen von 115.000 – 125.000 Unzen erreicht werden sollten.Beeindruckend weiterhin der Cash-Flow. Das Unternehmen glänzt seit dem Produktionsbeginn an mit extrem niedrigen AISC und auch dieses Quartal scheint uns nicht zu enttäuschen. Ende März hatte Capricorn 119,5 Millionen AUD in Cash und Gold (+27,8 Millionen im Quartal!!):Capricorn ist und bleibt das beste Beispiel dafür, dass ein sehr gutes Team von Operatoren mit einem eher mittelklassigen Projekt hervorragendes leisten können. Die Firma generiert Quartal für Quartal mehr als 20 Millionen AUD Cash und ist netto betrachtet schon lange schuldenfrei (+69,5 Millionen AUD).Die Aktie ist sicherlich nicht billig, doch der Markt zahlt gerne etwas mehr für eine hohe Qualität.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport