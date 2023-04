Gold - Käufer nicht zu bremsen

Der Goldpreis brach im Handel am Dienstag direkt über die Oberseite eines Konsolidierungsdreiecks aus und setzte damit seinen Aufwärtstrend mit unverminderter Wucht fort. In der Spitze erreichte der Kurs des Edelmetalls gestern bereits 2.031 USD und konnte damit auch die Kurshürde bei 2.020 USD überwinden. Die Kaufwelle wurde seither auf hohem Niveau zur Seite hin korrigiert und erarbeitet sich damit die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Anstiegs in Richtung des Allzeithochs bei 2.074 USD.Mit dem Ausbruch über das letzte Rallyhoch bei 2.009 USD lässt sich jetzt auch eine gültige Trendlinie konstruieren, die den Anstieg seit Anfang März von der Unterseite her unterstützt. Sie verläuft aktuell bei rund 1.977 USD und ihr Bruch würde mindestens eine Korrekturphase in Richtung 1.949 und 1.934 USD einläuten.Solange der Wert aber weit über der Trendlinie und auch dem Support bei 1.998 USD notiert, kann man sich der Oberseite widmen und von einem Anstieg bis 2.060 USD ausgehen. Darüber kommt ein Anstieg auf das Rekordhoch infrage. Allerdings könnte der starke Aufwärtsimpuls auch direkt über 2.074 USD und bis an das mittelfristige Kursziel bei 2.135 USD führen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)