Das Finanzsystem ist am Ende  Lynette Zang

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Lynette Zang über die aktuellen Entwicklungen des Finanz- und des Geldsystems. Die leitende Marktanalystin von ITM Trading glaubt, dass die Zentralbank versuchen könnte, die aktuelle Unsicherheit (hohe Inflation, geopolitische Konflikte und Unterbrechungen der globalen Versorgungskette) auszunutzen, um die digitale Zentralbankwährungen einzuführen.Laut Zang erinnert das Chaos, das wir im Zuge der Bankenkrise an den Märkten erleben, an die Finanzkrise von 2008, als die Fed durch quantitative Lockerung Reserven in das Bankensystem pumpte: "Das System ist 2008 eigentlich gestorben und wurde auf QE-Lebenserhaltung gestellt, bis [die Fed] das nächste System einrichten konnte, das das aktuelle System ablösen könnte. [...] Wir scheinen Parallelen zu dem zu haben, was 2008 in Bezug auf die Bankenkonsolidierung passiert ist. Wir befinden uns gerade an demselben Punkt, an dem sich alles verändert hat."Investoren und Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt seien durch die anhaltenden Turbulenzen demoralisiert. "Es gibt nichts mehr im System. Es gibt offiziell keine Kaufkraft mehr in den Währungen. Es geht nur noch um das öffentliche Vertrauen. Die Zentralbanken haben kein Vertrauen ineinander," so Zang.Ihrer Meinung nach werden CBDC nicht dazu beitragen, die außer Kontrolle geratene Inflation zu bekämpfen, auch wenn man dies den Bürgern glauben machen wolle.© Redaktion GoldSeiten.de