WTI-OIL  was folgt nach dem Pump?

Quelle Chart: stock3

Im Anschluss des Wochenstarts, mit der massiven Eröffnungslücke in Richtung des Widerstands bei 82,20 USD, konsolidiert das Rohöl der Sorte WTI auf hohem Niveau seitwärts. Die Förderkürzung wirkt dementsprechend und sofern nunmehr auch noch der charttechnische Ausbruch über den Widerstand von 82,20 USD erfolgen sollte, verspricht sich weiteres Aufwärtsmomentum in Richtung de Level von 93,00 USD.Sollten die Notierungen hingegen unter 79,80 USD per Tagesschluss zurückfallen, könnte sich eine Schließung der Kurslücke vom Montag ergeben. Rücksetzer bis rund 75,00 USD je Barrel wären dabei keine Überraschung.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.