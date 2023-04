Asante Gold meldet aus seinem aktuellen Explorationsprogramm weitere bedeutende Golddurchschneidungen

ohrloch-Nr. Von Bis Länge Au Höhe Abschnitt

(m) (m) (m) (g/t) (ü. d. M.)

CHRC3384D 280,75 317,55 36,8 (ü, d, M,) -136,8m@2,56g/t Au

CHRC3384D einschl. 280,75 302,3 21,55 3,13 521,55m@3,13g/t Au

CHRC3358D 187 216,75 29,75 2,04 11729,75m@2,04g/t Au

CHRC3358D einschl. 196,65 204,5 7,85 5,47 1177,85m@5,47g/t Au

CHRC3375D 287,2 335 47,8 1,76 -1847,8m@1,76g/t Au

CHRC3375D einschl. 287,2 313,9 26,7 2,06 -926,7m@2,06g/t Au

CHRC3375D 360 364,8 4,8 4,14 -604,8m@4,14g/t Au

CHRC3377 0 15 15 1,24 32115,0m@1,24g/t Au

CHRC3377 51 74 23 2,31 27123,0m@2,31g/t Au

CHRC3377 einschl. 52 63 11 2,84 27611,0m@2,84g/t Au

CHRC3374 168 196 28 1,81 12128,0m@1,81g/t Au

CHRC3374 einschl. 168 177 9 4,10 1299,0m@4,10g/t Au

CHRC3366 157 183 26 1,32 16026,0m@1,32g/t Au

CHRC3366 einschl. 172 183 11 2,43 15411,0m@2,43g/t Au

CHRC3367 163 199 36 1,22 13436,0m@1,22/t Au

CHRC3376 45 57 12 1,46 29112,0m@1,46g/t Au

CHRC3387 104 131 27 1,48 19427,0m@1,48g/t Au

CHRC3368D 301 315,75 14,75 1,18 1314,75m@1,18g/t Au

CHRC3368D einschl. 303,25 307,15 3,9 2,25 153,9m@2,25g/t Au

CHRC3372D 232,3 244,6 12,3 0,92 7712,3m@0,92g/t Au

CHRC3372D 256,5 265,9 9,4 1,20 629,4m@1,20g/t Au

CHRC3365D 369,35 376,9 7,55 1,52 -247,55m@1,52g/t Au

CHRC3365D einschl. 372 374,15 2,15 4,02 -242,15m@4,02g/t Au

CHRC3388 153 167 14 0,98 16514,0m@0,98g/t Au

CHRC3360 53 55 2 1,36 3012,0m@1,36/t Au

CHRC3361 117 120 3 1,93 2323,0m@1,93/t Au

CHRC3363 51 52 1 3,73 3091,0m@3,73/t Au

CHDD3364 33,55 36 2,45 1,11 2902,45m@1,11g/t Au

CHRC3369 102 104 2 0,92 2022,0m@0,92g/t Au

CHRC3370 125 130 5 0,88 1935,0m@0,88g/t Au

CHRC3373D 86 88 2 0,91 2312,0m@0,91g/t Au

CHRC3378 85 86 1 9,81 2601,0m@9,81g/t Au

CHRC3379 112 113 1 1,13 2401,0m@1,13g/t Au

CHRC3380 43 46 3 1,16 2933,0m@1,16g/t Au

CHRC3380 62 64 2 1,26 2802,0m@1,26g/t Au

CHRC3381D 58,0 60 2 1,40 2572,0m@1,40g/t Au

*CHDD3347 169,5 212,6 43,1 3,10 12643,1m@3,07g/t Au

*CHDD3347 einschl. 196 205,95 9,95 6,85 1199,95m@6,85g/t Au

*CHRC3359 121 147 26 3,12 20926,0m@3,11g/t Au

*CHRC3359 einschl. 123 141 18 4,19 21118,0m@4,19g/t Au

*CHRC3350 85 100 15 2,64 22615,0m@2,64g/t Au

*CHRC3350 einschl. 85 92 7 4,44 2297,0m@4,44g/t Au

*CHDD3339 96,5 117,95 21,45 2,99 23821,45m@2,99g/t Au

*CHDD3339 einschl. 106,6 117,95 11,35 4,73 234 11,35m@4,73g/t Au

*CHRC3357 44 61 17 1,74 29417,0m@1,74g/t Au

*CHRC3357 einschl. 55 60 5 4,22 2915,0m@4,22g/t Au

*CHDD3341 188 210 22,0 1,31 117 22,0m@1,31g/t Au

*CHDD3341 einschl. 198 210 12,0 1,72 114 12,0m@1,72g/t Au

*CHRC3348D 199,3 212,5 13,2 1,59 9413,20m@1,59g/t Au

*CHRC3348D einschl. 200,15 203,5 3,35 3,93 973,35m@3,93g/t Au

*CHDD3346 219,4 224,55 5,15 1,45 2065,15m@1,45g/t Au

*CHRC3349 258 269 11 0,48 9211,0m@0,48g/t Au

*CHRC3356 einschl. 173 177 4 2,74 1514,0m@2,74g/t Au

*CHRC3343D 264,5 268,55 4,05 5,56 74 4,05m@5,56g/t Au

*CHDD3344 58 75,6 17,6 1,20 268 17,6m@1,20g/t Au

*CHDD3345 168 177 9,0 2,93 200 9,0m@2,93g/t Au

*CHRC3356 173 190 17 0,89 14617,0m@0,89g/t Au

*CHRC3351 131 134 3 3,55 2093,0m@3,55g/t Au

*CHRC3352 80 82 2 0,99 2162,0m@0,99g/t Au

*CHRC3353 38 39 1 0,82 2941,0m@0,82g/t Au

*CHRC3354 86 91 5 0,78 2255,0m@0,78g/t Au

*CHRC3355 189 190 1 0,56 1391,0m@0,56g/t Au

Vancouver, 6. April 2023 - Asante Gold Corp. (CSE: ASE | GSE: ASG | FRANKFURT: 1A9 | U.S.OTC: ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) freut sich, weitere Ergebnisse aus seinen laufenden Explorationsbohrungen im Prospektionsgebiet Aboduabo bekannt zu geben. Aboduabo befindet sich auf dem Gelände unseres Minenkorridors Bibiani - Chirano im Grünsteingürtel Sefwi in Ghana.Das Unternehmen hat am 17. Januar und am 8. Februar 2023 die ersten Explorationsergebnisse zu Aboduabo veröffentlicht. Seit dem Beginn seiner Explorationsaktivitäten konnte Asante 50 Bohrungen über insgesamt 11.950 Meter niederbringen. Alle Löcher konzentrieren sich auf die Ausläufer der Mineralisierung entlang des Streichens und im Einfallen.Diese jüngsten Ergebnisse erweitern die Ausdehnung des Grundstücks in Richtung Norden auf eine Länge von etwa einem Kilometer. Es gibt bedeutende Abschnitte in Fallrichtung in mehreren mineralisierten Strukturen, die das beachtliche Erweiterungspotenzial der Lagerstätte untermauern. Alle bisherigen Bohrlöcher waren mineralisiert. Die Abschnitte stimmen sowohl hinsichtlich des Gehalts als auch der Mächtigkeit und der Goldmineralisierung mit den zuvor entdeckten überein. Das Projekt ist entlang des Streichens und in der Tiefe offen und weist günstige geologische Eigenschaften auf.- Neue Bohrabschnitte haben die Streichlänge der Mineralisierung in Richtung Norden erweitert und bleiben offen.- Auch die jüngsten Ergebnisse sprechen für ein Erschließungsszenario im Tagebau innerhalb eines Korridors im Bereich der Scherungszone Bibiani zwischen unseren beiden Verarbeitungsanlagen.- Die Goldmineralisierung ist entlang des Streichens und in der Tiefe offen und weist günstige geologische Eigenschaften auf.- Hier eine Auswahl der Bohrabschnitte:- CHRC3384D - 36,8 m mit 2,56 g/t Au zwischen 280,75 m und 317,55 m Tiefeo einschließlich 21,55 m mit 3,13 g/t Au zwischen 280,75 m und 302,3 m Tiefe- CHRC3358D - 29,75 m mit 2,04 g/t Au zwischen 187,0 m und 216,75 m Tiefeo einschließlich 7,85 m mit 5,47 g/t Au zwischen 196,65 m und 204,5 m Tiefe- CHRC3375D - 47,8 m mit 1,76 g/t Au zwischen 287,2 m und 335 m Tiefeo einschließlich 26,7 m mit 2,06 g/t Au zwischen 287,2 m und 313,9 m Tiefe- CHRC3377 - 23 m mit 2,31 g/t Au zwischen 51 m und 74 m Tiefe- und 15 m mit 1,24 g/t Au von 0 m bis 15 m Tiefe- CHRC3374 - 28,0 m mit 1,81 g/t Au zwischen 168,0 m und 196,0 m Tiefeo einschließlich 9,0 m mit 4,10 g/t Au zwischen 168,0 m und 177,0 m Tiefe- CHRC3366 - 26,0 m mit 1,32 g/t Au zwischen 157,0 m und 183,0 m Tiefeo einschließlich 11,0 m mit 2,43 g/t Au zwischen 172,0 m und 183,0 m Tiefe- CHRC3367 - 36,0 m mit 1,22 g/t Au zwischen 163,0 m und 199,0 m Tiefeo einschließlich 3,0 m mit 4,87 g/t Au zwischen 196,0 m und 199,0 m Tiefe- CHRC3376 - 12 m mit 1,46 g/t Au zwischen 45 m und 57 m Tiefe- CHRC3387 - 27 m mit 1,48 g/t Au zwischen 104 m und 131 m TiefeDas Prospektionsgebiet Aboduabo befindet sich rund 5 km nördlich der Verarbeitungsanlage Chirano und 10 km südlich der Verarbeitungsanlage Bibiani. Aboduabo liegt 7 km südlich unserer Lagerstätte Russel South, innerhalb des Mineralisierungstrends Bibiani, und ist in Sedimentgesteinssequenzen der Birimian Group eingebettet. Die Goldlagerstätten von Chirano befinden sich vorwiegend innerhalb der Birimian-Vulkanstein- und Granitoidsequenzen und erstrecken sich entlang des annähernd parallel verlaufenden Chirano-Trends.Im Grünsteingürtel Sefwi sind eine Reihe von Goldbergbaubetrieben von historischer Bedeutung angesiedelt, zu denen auch unsere Minen Bibiani und Chirano zählen. Hier wurden bis dato aus Scherungszonen, Verwerfungen und Erzgängen mehr als 8 Millionen Unzen gefördert. Asante kontrolliert einen 53 km langen und bis zu 5 km mächtigen Korridor, der von den Scherungszonen Bibiani and Chirano gekreuzt wird. Bei Bibiani und Chirano lagern insgesamt rund 2,8 Millionen Unzen an Mineralreserven sowie über 4,5 Millionen Unzen an nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen.Wir sind von den Ergebnissen unserer Explorationsbohrungen bei Aboduabo nach wie vor beeindruckt. Alle bis dato niedergebrachten Bohrungen sind auf eine Mineralisierung gestoßen und auch die jüngsten Ergebnisse liefern den Nachweis für konsistente Erzgehalte und Mächtigkeiten. Wir haben bei Aboduabo nun in geringer Tiefe eine Mineralisierung abgegrenzt, die sich über einen bis zu 130 Meter mächtigen und einen Kilometer langen Bereich ausdehnt und nur fünf Kilometer von unserer bestehenden Bergbau-Infrastruktur entfernt ist.Aufgrund der überzeugenden Ergebnisse planen wir nun die Erschließung einer ersten Grube bei Aboduabo, die bereits im vierten Quartal 2023 in Betrieb gehen könnte. Die vorliegenden Ergebnisse und auch jene Ergebnisse, die wir bereits zu unserer Lagerstätte Russel South veröffentlicht haben, belegen das enorme Explorationspotenzial des Korridors Bibiani - Chirano. Das Unternehmen erkundet den Korridor eingehend nach neuen Entdeckungen, um die Ressourcen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Abbaubereiche zu erweitern und die Lebensdauer des Bergbaubetriebs an beiden Standorten entsprechend zu verlängern.1. Die angegebenen Abschnitte sind Längen im Bohrloch mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 80 %2. Längengewichtete Durchschnittsgehalte aus nicht gedeckelten Analyseproben mit einem angenommenen Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t und <3 m innerer Abfall3. *Bereits berichtet.Abbildung 1: Ergebniskarte der luftgestützten Magnetikmessung über dem Goldkorridor Bibiani - Chirano mit den wichtigsten Goldlagerstätten von Asante und den aktuellen ausgewählten bedeutenden Durchschneidungen im Prospektionsgebiet bei Aboduabo.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70003/Asante_040623_DEPRcom.001.jpegAbbildung 2: Übersichtskarte von Aboduabo mit Darstellung der Bohrstandorte und aktuellen Bohrergebnissenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70003/Asante_040623_DEPRcom.002.jpeg(*bereits veröffentlichtes Ergebnis)Abbildung 3: Längsschnittansicht von Aboduabo mit der Auswertung der Goldgehalte im Loch (g/t) und ausgewählten Bohrergebnissen, die auf Erweiterungspotenzial in der Tiefe schließen lassen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70003/Asante_040623_DEPRcom.003.png(*bereits veröffentlichtes Ergebnis)Asante verwendet ein Programm zur Qualitätssicherung und -kontrolle gemäß NI 43-101 sowie der Best Practices der Branche. Die Oberflächenbohrungen wurden von GTS Drilling Services durchgeführt und von den Explorationsteams von Asante überwacht. Ausgewählte Bohrkernabschnitte wurden mit einem Diamantsäge in zwei Hälften zersägt. Eine Hälfte des beprobten Bohrkerns verblieb in der Bohrkernkiste und die andere wurde eingetütet und versiegelt. Asante arbeitet mit akkreditierten Laboren zusammen, und die Proben wurden an ALS-Kumasi in Ghana geschickt. Gold wurde mittels 50-Gramm-Brandprobe mit AA-Finish analysiert. Zertifizierte Referenzmaterialstandards (CRM) und grobe Leerproben wurden alle 20 Proben eingeführt. Die genannten Bohrabschnitte stellen nicht unbedingt die wahren Mächtigkeiten dar, es sei denn, es wird anderweitig angegeben.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Kwamina Ackun-Wood, Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Exploration Manager von Mensin Gold Bibiani Ltd, von Daniel Apau, Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists und Explorationsmanager von Chirano Gold Mines Limited, sowie von Dave Anthony, P.Eng., BSc Mining and Mineral Process Engineering, President und CEO von Asante, geprüft und genehmigt; die alle qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101 sind.Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano mit einer prognostizierten Gesamtproduktion von etwa 400.000 Unzen Gold im Jahr 2023. Das Unternehmen setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort, um eine frühe Produktion zu ermöglichen. Alle Minen und Projekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani-Sefwi und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Asante ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.Bibiani ist eine operative Tagebau-Goldmine in der Western North Region von Ghana mit einer bisherigen Goldproduktion von mehr als 4,5 Millionen Unzen. Sie ist vollständig genehmigt und verfügt über eine verfügbare Bergbau- und Verarbeitungsinfrastruktur vor Ort, die aus einer neu renovierten Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr und der bestehenden Bergbauinfrastruktur besteht. Der Abbau wurde Ende Februar wiederaufgenommen; die erste Goldgewinnung wurde am 7. Juli 2022 angekündigt. Die kommerzielle Produktion wurde am 10. November 2022 angekündigt.Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Goldmine Bibiani finden Sie in den Pressemitteilungen von Asante vom 18. Juli 2022 und 1. September 2022 sowie im technischen Bericht der am 1. September 2022 auf dem SEDAR-Profil von Asante (www.sedar.com) veröffentlicht wurde.Chirano ist ein aktiver Tagebau- und Untertagebaubetrieb in der Western Region in Ghana, der sich unmittelbar südlich der unternehmenseigenen Goldmine Bibiani befindet. Chirano wurde von RedBack Mining ab 1996 als Großmine erschlossen und nahm im Oktober 2005 die Produktion auf. Die Mine umfasst die im Tagebau betriebenen Gruben Akwaaba, Suraw, Akoti South, Akoti North, Akoti Extended, Paboase, Tano, Obra South, Obra, Sariehu und Mamnao sowie die Untertagebaubetriebe Akwaaba and Paboase. Die im Jahr 2021 erzielte Produktionsmenge (100 %-Basis) lag bei 154.668 Unzen Goldäquivalent (Quelle: Kinross Gold Corp. ).Dave Anthony, President & CEO+233 55 879 3309 (Ghana) oder +1 647 382 4215 (Kanada)dave@asantegold.comFrederick Attakumah, Executive Vice Presidentfrederick@asantegold.comWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: die Sicherung einer vorrangigen Kreditfazilität durch das Unternehmen, Produktionsprognosen für die Goldminen Bibiani und Chirano, geschätzte Mineralressourcen, Reserven, Explorationsergebnisse, Erschließungsprogramme und die Erhöhung der Lebensdauer der Minen sowie potenzieller Synergien zwischen Chirano und Bibiani. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Schwankungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können sowie der Goldpreis. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch Wertpapiergesetze und die Richtlinien der Wertpapierbörsen, an denen das Unternehmen notiert ist, vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446. Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!