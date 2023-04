Tearlach Resources schließt Phase 1 des Bohrprogramms beim Gabriel-Lithiumprojekt ab

VANCOUVER, 6. April 2023 - Tearlach Resources Ltd. (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) ("Tearlach" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss von Phase 1 des Bohrprogramms auf der Gabriel-Liegenschaft in Tonopah (Nevada) bekanntgeben zu können. Das Unternehmen hat außerdem einen Technischen Bericht gemäß NI 43-101 für die Liegenschaft eingereicht. Darüber hinaus hat das geologische Team von Tearlach die Tests hinsichtlich der Doppelproben vom Grundstück geprüft und festgestellt, dass die Ergebnisse im Durchschnitt 29 % über den Werten der ursprünglichen Tests von Blackrock Silver Corp. ("BRS") lagen. Folglich wird ein Programm zur Überprüfung der Tests bei den Gesteinsproben von ausgewählten BRS-Löchern durchgeführt, um die geographische Verteilung der Bohrlochdaten für die Modellierung der Ressourcen auszudehnen. Tearlach ist mit dem bei der Gabriel-Liegenschaft erzielten Fortschritt zufrieden und treibt seine Explorations- und Entwicklungsaktivitäten weiter voran.- Abschluss eines Technischen Berichts gemäß NI 43-101 für die Gabriel-Liegenschaft.- Fertigstellung der Phase 1 des Bohrprogramms mit 11 Bohrlöchern und einer Tiefe von 3939 Fuß (1200,6 Metern) auf der Gabriel-Liegenschaft.- Es wird geplant, bei den Gesteinsproben von BRS aus dem früheren Bohrprogramm erneute Tests durchzuführen, um diese Daten für zukünftige Ressourcenschätzungen verwenden zu können.- Die Durchführung erneuter Tests bei den BRS-Gesteinsproben erspart Tearlach die nicht unerheblichen Kosten für das erneute Bohren an diesen Löchern zum Zweck der Ressourcenschätzung.-Diese Daten aus dem erneuten Test bieten eine Gelegenheit zur genaueren Bewertung von Qualität und Volumen der mineralisierten Zone.- Die erneute Durchführung von Tests mit den Bohrdaten von BRS stellt eine kostengünstige Lösung für Tearlach dar, wodurch die Notwendigkeit zur Vornahme kostspieliger erneuter Bohraktivitäten zur Ressourcenschätzung wegfällt. Dieser Ansatz erlaubt es dem Unternehmen, bestehende Daten zu nutzen und die Ressourcen zur Fortsetzung seiner Explorations- und Entwicklungsaktivitäten zu optimieren.Robert J. Kellie, ein eingetragenes Mitglied der Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Inc., war für die Erstellung des Technischen Berichts für die Gabriel-Liegenschaft in Tonopah (Nevada) verantwortlich. Als unabhängige qualifizierte Person gemäß National Instrument "43-101" verfügt Herr Kellie über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei der Untersuchung eines breiten Spektrums an Mineralvorkommen, einschließlich Lithiumvorkommen in Evaporit- und Tonformationen sowie Sedimenten. Basierend auf seinem Know-how kam Herr Kellie zu dem Schluss dass "das Gabriel-Projekt ein erhebliches Potenzial für Expansion und die mögliche Ermittlung von Lithiummineralressourcen durch weitere Bohraktivitäten aufweist". Er bestätigt, dass die Qualität des Projekts gut ist, was es zu einem vielversprechenden Standort für Explorations- und Entwicklungsaktivitäten macht.Tearlach hat ein Kernbohrprogramm der Phase 1 auf dem Grundstück abgeschlossen, was im Wesentlichen dem vom Herrn Kellie empfohlenen Explorationsprogramm entspricht. Es wurden Kernlöcher gebohrt: 1) als Gegenstück zu den von Blackrock Silver (BRS) im Reverse-Circulation (RC)-Rotationsbohrverfahren durchgeführten Bohrlöchern mit Li-Mineralisierung (5 Bohrlöcher) und 2) Step-Out-Bohrungen von den BRS-RC-Bohrlöchern auf einem Großteil des Gabriel-Grundstücks (6 Bohrlöcher). Ursprünglich sollte das Step-Out-Programm für die Gabriel-Liegenschaft in Tonopah (Nevada) einen Abstand von 500 Metern zwischen den Bohrlöchern aufweisen. Jedoch wurde das Programm während des Bohrprozesses auf einen Abstand von 1.000 Metern geändert. Diese Entscheidung beruhte auf einer Überprüfung der Kriterien zur Ressourcenklassifizierung, die bei anderen Lithium-Ton-Projekten ganz in der Nähe des Gabriel-Projekts angewandt wurden. Diese Änderung wurde vorgenommen, um das Explorationsprogramm zu optimieren und sicherzustellen, dass der Bohrprozess die Branchenstandards für Ressourcenschätzung einhält.Abbildung 1: Karte der Bohrstandorte beim Gabriel-ProjektAlle Kernlöcher der Phase 1 beim Gabriel-Projekt durchteuften eine günstige Stratigraphie mit Tongestein (siehe die nachstehenden Fotos) der Siebert Formation. Wie für die angrenzenden Grundstücke angegeben, befindet sich die Lithiummineralisierung in einer ähnlichen Stratigraphie, wie dies im kürzlich veröffentlichten Technischen Bericht NI 43-101 für das Gabriel-Projekt zusammengefasst wurde. Die meisten Bohrungen des Gabriel-Projekts durchteuften einen oberen (durchschnittlich 165 Fuß/50,3 Meter dicken) und einen unteren (durchschnittlich 25 Fuß/7,6 Meter breiten) Tonhorizont. Die Tiefe der jungen Alluvialschicht über dem oberen Tonhorizont liegt bei ungefähr 30 Fuß [9,1 Meter] (10 bis 65 Fuß [3 bis 20 Meter] unter der Oberfläche)."Dies ist eine aufregende Zeit voller Veränderungen für Tearlach, während wir gespannt auf die Ergebnisse aus unserem allerersten Bohrprogramm beim Gabriel-Projekt in Nevada warten. Wir haben nicht nur Bohrungen durchgeführt, um die ursprünglichen Bohrlöcher von Black Rock Silver zu bestätigen, sondern auch eine Reihe von Step-Out-Bohrungen in großem Abstand durchgeführt, um ein besseres Verständnis des Potenzials der mineralisierten Zonen zu erhalten. Unser geologisches Team in Nevada spielte eine entscheidende Rolle bei der Minimierung der Auswirkungen der Bohrungen durch den Einsatz moderner Standards bei der Schätzung der Mineralressourcen zur Modifizierung des Bohrlochabstands, was die Anzahl der für eine Ressourcenschätzung erforderlichen Bohrlöcher reduzierte. Wir sind optimistisch hinsichtlich des Potenzials des Gabriel-Projekts, nicht nur zur Wertsteigerung für die Aktionäre, und freuen uns auf den Erhalt der Test-Ergebnisse aus dem Bohrprogramm. Wir setzen weiterhin auf den Ausbau des Explorationsprogramms und eine schnelle Entwicklung des Gabriel-Projekts", erklärte der CEO Morgan Lekstrom.David Flint, CPG beim AIPG (American Institute of Professional Geologists), Direktor des Tearlach-Tochterunternehmens Pan Am Lithium (Nevada) Corp. und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 ­- Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten -, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Tearlach Resources Ltd. , Mitglied der TSX Venture 50-Rangliste, ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Lithiumprojekten beschäftigt. Tearlach hat ein Joint Venture-Abkommen mit Blackrock Silver für das Gabriel-Projekt in Tonopah (Nevada) abgeschlossen, das an die TLC-Lagerstätte von American Lithium angrenzt, und hat 11 Bohrlöcher auf der Gabriel-Liegenschaft durchgeführt. Tearlach verfügt über drei Lithiumliegenschaften in Ontario: Final Frontier, Georgina Stairs und New Frontier. Final Frontier grenzt an das PAK-Lithiumvorkommen von Frontier Lithium nördlich von Red Lake. Georgina Stairs liegt nordöstlich des Georgia Lake-Vorkommens von Rock Tech Lithium in der Nähe von Beardmore. Tearlach besitzt außerdem zwei Lithiumprojekte in Quebec: das Rose-Fliszar-Muscovite-Projekt in der Region James Bay sowie das Shelby-Projekt, das an das Corvette Lithiumprojekt von Patriot Battery Metals sowie an das Cancet-Projekt und das Adina-Lithiumprojekt von Winsome Resources angrenzt. Tearlach besitzt außerdem die Savant-Liegenschaft, ein Grundstück mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen im Explorationsstadium in Nordwest-Ontario. Das Hauptziel von Tearlach ist es, sich als führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen in Nordamerika zu positionieren. Um weitere Informationen über das Unternehmen zu erhalten, kontaktieren Sie uns unter info@tearlach.ca oder besuchen Sie unsere Website unter www.tearlach.ca für aktuelle Informationen zu den Projekten und zugehörige Hintergrundinformationen.IM NAMEN DES VORSTANDS TEARLACH RESOURCES LIMITEDMorgan Lekstrom, Chief Executive OfficerSuite 610 - 700 W. Pender StreetVancouver, BC, Kanada V6C 1G8Tel.: 604-688-5007Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Linkedin.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen und Informationen, die keine historischen Tatsachen darstellen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Begriffe gekennzeichnet wie: "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell" "möglich" und ähnliche Ausdrücke oder Erklärungen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht "werden", "können" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen und Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten Erklärungen über Annahmen, Pläne, Erwartungen oder Absichten des Unternehmens. Die Exploration von Mineralien ist hochspekulativ und wird durch verschiedene signifikante Risiken gekennzeichnet, die selbst durch eine Kombination von sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Know-how nicht eliminiert werden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden mit Gültigkeit ab dem darin angegebenen Datum vorgenommen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung dieser Pressemitteilung verwendeten Aussagen und Faktoren auf angemessenen Annahmen beruhen, sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder auf andere Weise zu ändern, sei es als Ergebnis von neuen Informationen oder künftigen Ereignissen oder aufgrund anderer Faktoren.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.