Technische Marktanalyse vom 10.04.2023: Gold, Rohöl, Euro

Dreiecke oder Wimpel werden nach meiner Erfahrung in beide Richtungen aufgelöst, auch wenn dies in den Schulbüchern anders zu finden ist. In diesem Fall ist der Markt dem Schulbuch gefolgt. Der Schub nach oben fiel dynamisch aus und Gold konnte bis nahe an das bisherige Topniveau heranlaufen. Nach dem Ausbruch ist nun aber zunächst eine Gegenbewegung erfolgt.Diese führte das Gold genau bis an das alte Top vom April letzten Jahres. Wie groß die Kraft ist, um den Aufwärtstrend nun weiter laufen zu lassen, wird der Wochenauftakt zeigen. Von den Indikatoren gibt es keine Hinweise, wie es weitergehen könnte, auch wenn diese im überkauften Bereich notieren. Insgesamt ist das Umfeld für Gold derzeit aber weiterhin günstig.Es war wieder einmal ein Beschluss einiger Opec-Länder weshalb der Öl-Preis einen Schub nach oben gemacht hat. Die Tankstellen, haben dieses Ostergeschenk sofort dankbar angenommen. Allerdings zeigt auch der Chart wieder einmal, dass Widerstandsmarken durchaus Beachtung finden. So ist der Preis bis in die alte Unterstützungszone gestiegen, die nun zum Widerstand geworden ist. Auch die alte Abwärtstrendlinie des bereits nach unten aufgelösten Dreiecks dient derzeit als latenter Widerstand. Somit ist nicht auszuschließen, dass nach Ostern der Preis wieder nachlässt. Der übergeordnete Abwärtstrend ist jedenfalls noch intakt.Der Euro hat einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend etabliert. Bei 1,10 USD hatte sich im Februar ein zusammengesetzter Shooting-Star gebildet, der zu einem Rückgang geführt hat. In diesem Bereich ist die Gemeinschaftswährung nun wieder angekommen. Die Indikatoren verlaufen im überkauften Bereich, geben aber keine Verkaufssignale. Ein Test und ein Übersteigen des jüngsten Tops dürfte in den kommenden Tagen möglich sein.© Christoph GeyerCFTe