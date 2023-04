Kitco-Umfrage: Kleinanleger und Analysten bleiben weiterhin bullisch

Der Goldpreis beendete die letzte Woche knapp über 2.000 Dollar je Unze. Obgleich es noch immer bullisches Momentum am Markt gibt, denkt eine wachsende Zahl von Analysten, dass es zu einer Konsolidierung am Goldmarkt kommen könnte, bevor das gelbe Edelmetall neue Rekordhochs erreichen kann. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regelmäßigen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 22 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren zehn (50%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Jeweils fünf Analysten (25%) erwarten einen Preisrückgang bzw. Seitwärtsentwicklungen.Außerdem gaben 647 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 430 (66%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere 121 (19%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 96 (15%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de