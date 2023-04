Gold bei 4.000 Dollar im Jahr 2025

Wir schreiben schon seit Jahren über das superbullische Cup- und Handle-Muster von Gold und den zukünftigen Ausbruch. Er wird kommen und mit ihm ein neuer zyklischer und säkularer Bullenmarkt. Davon abgesehen wollte ich näher darauf eingehen, wie und warum sich der Goldpreis innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre verdoppeln sollte. Vor fast 18 Monaten haben wir über das Cup- und Handle-Muster von Gold und die historischen Ergebnisse ähnlicher Muster geschrieben.Eine wichtige Erkenntnis aus dem Artikel und der Geschichte ist, dass sich einige historische Cup- und Handle-Muster innerhalb von sechs bis zwölf Monaten von ihren gemessenen Aufwärtszielen zu Protokollzielen bewegten. Das gemessene Aufwärtsziel von Gold liegt bei 3.000 Dollar, und das log-Ziel liegt irgendwo zwischen 3.745 und 4.080 Dollar (je nachdem, wie Sie messen). Diese Ziele mögen extrem erscheinen, aber nicht, wenn man die Performance von Gold während säkularer Bullenmärkte betrachtet.Der nachstehende Chart zeigt die rollierende Veränderungsrate von Gold und Goldpreisen über zwei und drei Jahre. Während des Bullenmarktes von 2000 bis 2011 erzielte Gold zu zwei verschiedenen Zeitpunkten Gewinne von 130% bis 140% in drei Jahren. Wenn wir das Wochentief von 1.645 Dollar im Jahr 2022 nehmen und einen Anstieg von 140% innerhalb von drei Jahren zugrunde legen, erhalten wir 3.948 Dollar im Oktober 2025.Während der Ausbruch aus einer mehrjährigen Basis (2005) und die erfolgreiche Wiederholung eines 28-jährigen Ausbruchs (2008) recht bedeutend waren, gehe ich davon aus, dass der Ausbruch aus einem 12-jährigen Cup- und Handle-Muster zu neuen Allzeithochs ein größeres Aufwärtspotenzial bietet. Im Folgenden finden Sie weitere Beispiele für Ausbrüche über mehrere Jahrzehnte und wie sich der Markt unmittelbar nach dem Ausbruch entwickelte.Nachdem der Dow zwischen 560 und 1.030 gehandelt wurde, erreichte er innerhalb von fünf Jahren 2730. Kupfer wurde drei Jahrzehnte lang zwischen 0,55 Dollar und 1,45 Dollar gehandelt. Dann schnellte es innerhalb von zwei Jahren auf fast 4,00 Dollar. Öl wurde drei Jahrzehnte lang zwischen 11 Dollar und 40 Dollar gehandelt. Dann kletterte es innerhalb von vier Jahren auf 140 Dollar.Die anfänglichen Aufwärtsbewegungen nach diesen drei Ausbrüchen betrugen das 2,8- bis 3,4-fache der vorherigen Handelsspanne. Bei den Rohstoffen verliefen die Bewegungen viel schneller. Der bevorstehende Ausbruch bei Gold ist nicht der beste Vergleich, da ein Cup- und Handle-Muster etwas anderes ist als ein Ausbruch aus einer Handelsspanne. Silber wäre ein besserer Vergleich, aber darauf werde ich in einem späteren Artikel eingehen.Sollte Gold nach dem Ausbruch eine ähnliche Bewegung vollziehen, würde dies einem Preis von fast 5.000 Dollar im Jahr 2026 oder 2027 entsprechen. Vieles deutet auf 4.000 Dollar im Jahr 2025 hin, aber meiner Meinung nach könnte sich Gold noch vor Ende 2026 in Richtung 5.000 Dollar bewegen. Wir befinden uns erst in der ersten Runde dessen, was in den nächsten Jahren wahrscheinlich aufregend und massiv profitabel sein wird.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 6. April 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.