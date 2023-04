China hat im März 18 Tonnen Gold gekauft

©safe.gov.cn

Das chinesische Devisenamt SAFE hat am Freitag die aktuellen Angaben zum offiziellen Stand der Gold- und Devisenreserven der Volksrepublik China per Ende März 2023 veröffentlicht. Demnach sind die Goldbestände des Landes das fünfte Mal in Folge angestiegen. Für November 2022 hatte die Bank mit einem Anstieg von 32 Tonnen die erste offizielle Veränderung der Reserven seit September 2019 gemeldet.Wie aus den Daten hervorgeht, betrugen die Goldbestände Chinas Ende März 66,50 Mio. Unzen, verglichen mit 65,92 Mio. Unzen im Vormonat. Damit erhöhten sich die Goldbestände des Landes um 580.000 Unzen (ca. 18 Tonnen). Der aktuelle Wert der Goldreserven wird mit 131,65 Milliarden US-Dollar angegeben.Der Stand der Währungsreserven belief sich auf 3,184 Billionen US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de