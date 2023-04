Zeit zum Nachdenken

Auguste Rodin (1840-1917) war ein berühmter französischer Bildhauer, der die berühmte Statue des "Denkers" schuf, der in der beliebten Fernsehserie "The Many Loves of Dobie Gillis" als Hintergrundkulisse diente. Es ist das Abbild eines Mannes, der in "Grübeleien" versunken ist, als wäre er von einem Rätsel so besessen, dass ich, als ich mir ein Thema für den wöchentlichen Beitrag an diesem Wochenende ausdachte, vielleicht Rodins Meisterwerk anstelle meiner bedauernswerten Visage gesehen hätte, wenn ein Spiegel in der Nähe gewesen wäre.Es war John Maynard Keynes, der einmal sagte: "Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung." Und erst nachdem ich mich jahrzehntelang hartnäckig gegen jede neue Information gewehrt hatte, die meine ursprüngliche Anlagethese in Frage stellte, lernte ich, sie anzunehmen. Das ist eine der vielen kognitiven Verzerrungen, die Anleger plagen, und zwar die so genannte Bestätigungsverzerrung. Man sucht nur nach Forschungsergebnissen und verwandten Artikeln, die die ursprüngliche Prämisse, etwas zu besitzen, bestätigen.Der Grund, warum ich dies erwähne, ist, dass die derzeitigen Bedingungen, die die Aktienmärkte umgeben, widersprüchliche Signale aussenden. Man sagt, dass "Schönheit im Auge des Betrachters liegt", aber das gilt auch für "Hässlichkeit". Und dieser Markt ist beides. Die letzte Flut von Fundamentaldaten war so hässlich wie nur möglich, aber wenn es um das technische Bild geht, nicht so sehr.So wie "der Denker" wie gebannt auf den Boden starrt, sind auch viele von uns ratlos, obwohl ich nach wie vor ein vorsichtiger, kurzfristiger Bulle für Aktien und ein strammer Bulle für Gold bin. Auch für die Metalle der Elektrifizierung und die Kernenergie bin ich positiv gestimmt und sehe auch ausgewählte Lithiumwerte mit kurzfristiger Produktionsnähe in der vordersten Reihe. Da es sich jedoch um einen der schwierigsten Märkte handelt, an den ich mich erinnern kann, kann ich mich in Rodins Skulptur hineinversetzen.Der Chart des S&P 500 ("SPX") ist so harmlos, wie man es nur erwarten kann, nachdem die Aktien im März mehrere "Bank-Runs" und mehr als ein paar Mini-Paniken in Nordamerika und Europa überstanden haben. Goldman Sachs ist der Ansicht, dass die im Oktober 2022 erreichten Tiefststände "die" Tiefststände für die Korrektur gewesen sein könnten und dass bald Allzeithochs erreicht werden, wodurch die am stärksten vorhergesagte Rezession der Weltgeschichte umgangen wird.Vor drei Wochen warnte Michael Wilson von Morgan Stanley noch vor einem "20%igen Abwärtstrend" für die Märkte, bevor der Bärenmarkt vorbei ist, doch jetzt heißt es (in sehr kleinem Druck) "für einige Aktien", da die bearische Rhetorik nachlässt und die Prognosen in zunehmend "gedämpfter" Form abgegeben werden.Den ganzen März über fühlte ich mich wie ein Toilettendeckel auf einer "Bierparty" in einem Studentenwohnheim, denn die Unbeständigkeit der Richtung brachte mich dazu, an einem Tag Ausbrüche zu jagen und am nächsten Tag Zusammenbrüche zu verkaufen. Aufwärts, abwärts, bullisch, bearisch - das sind die Arten von unruhigen Märkten, die Trendhändler in den Wahnsinn treiben.Ich bin gezwungen, auf viereinhalb Jahrzehnte angesammelten Narbengewebes zurückzugreifen, um zu versuchen, ein Muster oder eine Reihe von Mustern zu erkennen, die mir bekannt vorkommen, und gerade gestern Abend, als ich den Aktienindex in meinem Chartbuch überprüfte, wurde ich von Selbstzweifeln geplagt. Wie Sie sich erinnern werden, sagte ich vor einer Woche, dass ich dachte, dass "der Bulle zurück sei", wobei der SPX endlich Fluchtgeschwindigkeit über dem schmalen Band erreichte, wo der 50-tägige, 100-tägige, und 200-tägige gleitende Durchschnitt alle zusammenfielen.In der letzten Woche jedoch haben die JOLTS- und ADP-Berichte die technische Hitze in eine Art Stillstand verwandelt, und wenn es etwas gibt, das nach dem Ausweichen vor dem Fleischwolf mehr Zweifel aufkommen lässt, dann ist es der gefürchtete Stillstand. In solchen Momenten gieße ich mir eine Tasse Chai-Tee ein und blicke über den schönen Sumpf namens "Lake" Scugog, der nach all dem Wind und Regen des gestrigen Unwetters nun eisfrei ist, wobei ich mich an einen Vortrag erinnere, den mir einst ein Mentor in den 1980er Jahren hielt, in dem er schwarz auf weiß schwor, dass kein Bullenmarkt ohne die Mitarbeit und Beteiligung der Banken überleben könne.Wohlgemerkt, die Banken der 1980er Jahre sind nur ein Schatten der Banken der 2020er Jahre, da sie sich damals von den heute so üblichen "Spekulationsgeschäften" fernhielten. Nichtsdestotrotz sind Banken Banken, und sie sind aus technischer Sicht wichtig, da sie als bestätigender Indikator für die Gesundheit (oder Fragilität) eines jeden Marktfortschritts dienen.Trotz einer Erholung um 4,5% liegt der S&P Bank Index seit Jahresbeginn immer noch 14,64% im Minus, was die Stimmung für Aktien technisch trübt, wenn auch noch nicht endgültig. Ich weise Sie darauf hin, denn egal, ob Sie mit Technologie, Kryptowährungen, Metallen oder Energie handeln, diese Teilsektoren sind alle stark mit dem SPX korreliert, und wie wir 2008, 2020 und 2022 gesehen haben, geht alles mit, wenn die breiten Märkte einbrechen - oder wie einer meiner Mentoren zu sagen pflegte: "Wenn sie das Bordell plündern, nehmen sie alle Damen mit, sogar die Klavierspielerin."Um beim Thema "unvermeidliche Korrelation" zu bleiben, ist es zwar wichtig, sich daran zu erinnern, dass Gold von den Ereignissen in den Jahren 2008 und 2020 nicht unberührt blieb, aber es gab zwei denkwürdige Börsenkorrekturen, an die ich mich gut erinnern kann. Die erste war vom 19. bis 26. Oktober 1987 - der Crash von '87 - als ich zu 100% in Goldaktien investiert war, um meine Kunden vor einer schwerwiegenden Korrektur der Aktienkurse zu schützen, die in fünf Jahren von 865 auf 2.720 gestiegen waren und kurz vor dem Crash ein durchschnittliches KGV von über 30 aufwiesen.