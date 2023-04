Claude Bejet über Chancen in Goldaktien

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research in Zürich kürzlich mit Claude Bejet über aktuelle Chancen am Investmentmarkt.Der Privatanleger und Autor des Swiss Gold Letter ist der Ansicht, dass die Bankenkrise Kaufgelegenheiten im Edelmetallsektor schaffen könnte, da die Anleger nach Möglichkeiten suchen, ihre Portfolios während dieses Bärenmarktes zu schützen: "Wenn Banken zusammenbrechen, ist es wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um in Gold einzusteigen... Ich bin der Meinung, dass die Leute mehr als 10% Gold in ihre Portfolios aufnehmen sollten, und ich bin massiv im Junior-Goldbereich engagiert".Bejet rät Anlegern entsprechend, auf billige Goldaktien zu setzen, in der Hoffnung auf massive Gewinne, sobald sich der Abwärtstrend umkehrt: "Goldanalysten sind jetzt traumatisiert und strafen Wachstum ab, daher ist eine der besten Strategien, Wachstumsunternehmen wie Equinox Gold mit einem Abschlag zu kaufen." Er erklärt seinen Optimismus: "Goldminenaktien sind gegenüber Gold unterbewertet. Mid Caps sind gegenüber Gold sehr unterbewertet, und bei den Small Caps gibt es totale Verwerfungen, so dass sich hier fantastische Möglichkeiten bieten."Er glaubt, dass der jüngste Wiedereinstieg prominenter Investoren in Aktien ein Zeichen für eine künftige Aufwärtsbewegung sein könnte: "Es ist ein ziemlich gutes Zeichen, wenn Investoren wie Ross Beaty und Frank Giustra in den Markt einsteigen, weil sie an einen großen Bullenzyklus glauben."© Redaktion GoldSeiten.de