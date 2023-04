Jeff Clark: Zeit für einen Einstieg in Gold und Silber

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Jeff Clark von TheGoldAdvisor.com über die Entwicklungen am Edelmetallmarkt.Clark ist sehr bullisch in Bezug auf Gold und Silber eingestellt, dauerhafte Preisrücksetzer hält er für äußerst unwahrscheinlich: "Ich denke, dass dies der Zeitpunkt ist, an dem man Long-Positionen eingehen sollte. Ich glaube nicht, dass Gold wieder auf 1.500 US-Dollar und Silber auf 15 US-Dollar fallen wird. Die einzige Möglichkeit, dass es zu einem Crash kommt, ist ein Zusammenbruch aller Märkte, wie wir ihn beim COVID-Crash gesehen haben – alles stürzt vorübergehend ab. Das ist das Einzige, was einen solchen Crash auslösen könnte."Auf die Frage, ob es sinnvoll ist, Gold auf diesem hohen Niveau zu kaufen, antwortet Clark, dass das gelbe Metall als Versicherung betrachtet werden sollte. So habe er an dem Tag, an dem die Silicon Valley Bank zusammenbrach, weitere drei Unzen gekauft. "Was ist, wenn 2.000 US-Dollar für Gold zu wenig sind? Was ist, wenn Gold auf 2.500 US-Dollar steigt, was, wenn es auf 3.000 US-Dollar steigt? Diese Niveaus sind in diesem Jahr definitiv möglich – ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Goldpreis auf 2.500 US-Dollar steigt. Der aktuelle Preis wäre also niedrig."In Bezug auf Silber erklärt der Experte, dass das weiße Metall dazu neigt, sich besser zu entwickeln als Gold, wenn es in Bewegung gerät. "Ich glaube immer noch, dass der Silberpreis in diesem Jahr auf 30 US-Dollar steigen wird. Der Grund dafür ist, dass Silber, wenn es erst einmal in Fahrt kommt, sehr dynamisch und volatil ist. Es ist manchmal fast brutal, wie stark es steigt oder fällt, wenn also Gold steigt, wird Silber es übertreffen. Das haben wir in der Geschichte immer wieder gesehen. Wenn Gold also steigt, wird Silber ihm folgen".Auf die Frage, warum die Goldaktien nicht steigen, meint Clark, dass die Stimmung entscheidend sei: "Ich denke, wenn (Gold) neue Höchststände erreicht, und wenn es dort bleibt und nachhaltig ist, wird das eine Menge Leute von überall her anlocken – von technischen Analysten und Momentum-Jägern bis hin zu den großen institutionellen Fondsmanagern."© Redaktion GoldSeiten.de