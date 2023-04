Sibanye-Stillwater: Refinanzierung der revolvierenden Dollar-Kreditfazilität und Mitteilung an die Aktionäre

Johannesburg, 11. April 2023 - Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine revolvierende US-Dollar-Kreditfazilität (USD RCF) erfolgreich refinanziert und von 600 Millionen USD auf 1 Milliarde USD erhöht hat (die Fazilitätsvereinbarung), wodurch die Liquidität des Konzerns verbessert wird.Wir freuen uns über das große Interesse zahlreicher Finanzinstitute und die starke Unterstützung durch die Bankengruppe, die die Fazilität finanziert. Die Aufstockung der Fazilität, insbesondere in Anbetracht des unsicheren makroökonomischen Umfelds, ist aus unserer Sicht ein starkes Vertrauensvotum für den Konzern und eine weitere Bestätigung für die Angemessenheit und den Erfolg unseres strategischen Wachstums und unserer Diversifizierung im letzten Jahrzehnt. Die größere Fazilität erhöht die Liquidität und Flexibilität des Konzerns, trägt dem Wachstum des Konzerns Rechnung und unterstützt die kontinuierliche Wertschöpfung für alle Stakeholder, so Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater.Die wichtigsten Bedingungen der mit einem Konsortium von zehn internationalen Banken unter der Führung von Citi und Royal Bank of Canada abgeschlossenen Fazilitätsvereinbarung sind:- Kapitalbetrag von 1.000 Millionen USD- Option für Sibanye-Stillwater, die Fazilität um weitere 200 Mio. USD auf 1.200 Mio. USD zu erhöhen, indem zusätzliche Kreditgeber aufgenommen werden.- Marge zwischen 1,60 % und 2,00 %, abhängig vom Fremdverschuldungsgrad.- Die neue Fazilität hat eine Laufzeit von drei Jahren, wobei die Kreditgeber die Option haben, die Laufzeit der Fazilität auf Antrag von Sibanye-Stillwater um zweimal ein Jahr zu verlängern.- Kreditnehmer und Garanten sind die gleichen wie bei der vorherigen RCF, nämlich Sibanye Stillwater Ltd. (das Unternehmen), Sibanye Gold Proprietary Limited, Stillwater Mining Company , Sibanye Rustenburg Platinum Mines Proprietary Limited, Kroondal Operations Proprietary Limited, Western Platinum Proprietary Limited, aber jetzt auch Eastern Platinum Proprietary Limited und Sibanye Stillwater Sandouville Refinery SAS.Hiermit wird bekannt gegeben, dass das Board of Directors des Unternehmens (das Board) gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 45(5) des Companies Act 71 von 2008 (der Companies Act) und in Übereinstimmung mit dem Sonderbeschluss, der auf der Hauptversammlung des Unternehmens am 24. Mai 2022 gefasst wurde, einen Beschluss gefasst hat, für die Schulden anderer Mitglieder der Gruppe im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung zu bürgen, wobei diese Bürgschaft die Gewährung direkter und/oder indirekter finanzieller Unterstützung für verbundene und untereinander verbundene Unternehmen und Körperschaften des Unternehmens im Sinne der Bestimmungen von Abschnitt 45(2) des Companies Act darstellt.Nach einem Antrag auf finanzielle Unterstützung in Notfällen beschloss der Board of Directors außerdem, New Century Resources Ltd. finanzielle Unterstützung in Höhe von bis zu 30 Millionen AUD zu gewähren.Darüber hinaus hat Sibanye-Stillwater Betriebskapital und Handelsfazilitäten für Sibanye Stillwater Sandouville Refinery SAS (Sandouville Refinery), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sibanye Battery Metals Proprietary Limited, die wiederum eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens ist, gesichert.Das Unternehmen hat mit den Geldgebern eine Bürgschaft für die Muttergesellschaft abgeschlossen, wonach das Unternehmen bedingungslos und unwiderruflich für die Verpflichtungen der Sandouville Refinery bürgt (Bürgschaft der Muttergesellschaft). Die Bereitstellung der Garantien für die Muttergesellschaft durch das Unternehmen an eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens kommt einer finanziellen Unterstützung durch das Unternehmen im Sinne von Abschnitt 44 und Abschnitt 45 des Companies Act gleich (finanzielle Unterstützung). Die Aktionäre werden im Sinne von Abschnitt 45(5)(a) des Companies Act darüber informiert, dass die finanzielle Unterstützung ein Zehntel von 1 % des Nettovermögens des Unternehmens übersteigt.Nach Prüfung aller angemessenen finanziellen Umstände des Unternehmens im Sinne und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Abschnitt 45 in Verbindung mit Abschnitt 4 des Companies Act hat sich der Board of Directors davon überzeugt, dass:- Unmittelbar nach der Gewährung der oben genannten Finanzhilfe würde das Unternehmen den in Abschnitt 4 des Companies Act vorgesehenen Solvenz- und Liquiditätstest erfüllen.- alle relevanten Bedingungen und Beschränkungen in Bezug auf die Gewährung einer solchen finanziellen Unterstützung durch das Unternehmen, die in der Unternehmenssatzung des Unternehmens enthalten sind, erfüllt sind.- Die Bedingungen, zu denen eine solche Finanzhilfe gewährt werden soll, sind für das Unternehmen fair und angemessen.Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben sowie Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hält Beteiligungen an führenden Betrieben zur Aufbereitung von Bergbaurückständen. Sibanye Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. 