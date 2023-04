Aftermath Silver kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 7,0 Mio. C$ an

Minenportal.de meldete gestern eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 28.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit, um circa 7,0 Mio. C$ aufzubringen.



Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und der Hälfte eines nicht übertragbaren Warrants auf den Kauf von Stammaktien. Jeder Warrant kann vom Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss zum Preis von 0,35 $ pro Stammaktie ausgeübt werden.



Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös für metallurgische und technische Studien auf dem Silber-Kupfer-Mangan-Projekt Berenguela im Süden Perus, für Projektzahlungen im Zusammenhang mit dem Kauf von Berenguela und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.





© Redaktion

