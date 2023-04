Warten auf die Spekulanten

Es kursiert die Vorstellung, dass der COMEX-Goldpreis überkauft sei und sich in einer Art überschwänglicher Spekulationsblase befinde, nur weil er sich in der Nähe seines Allzeithochs befindet. Lassen Sie uns heute mit diesem Mythos aufräumen. Ich bin mir sicher, dass Sie diese Idee schon einmal von Permabären und anderen, die ein Hühnchen zu rupfen haben, gehört haben. Der COMEX-Goldpreis befindet sich in der Nähe eines Allzeithochs, also handelt es sich sicherlich um eine Blase, die bald platzen wird. Als ob jeder Taxifahrer und Schuhputzer plötzlich in Gold und Goldunternehmen investieren würde.Das aktuelle Open Interest und die Commitment-of-Traders-Positionierung verraten diese Vorstellung. Um dies zu beweisen, müssen wir nur einige Kennzahlen der letzten beiden Versuche des COMEX-Goldpreises, die Marke von 2000 Dollar je Unze zu überschreiten, betrachten. Beginnen wir mit dem Sommer 2020. Im Nachhinein betrachtet war dies eine Zeit, in der zu viele (mich eingeschlossen) bullisch auf Gold waren. QE4 war in vollem Gange, und die Wirtschaft litt unter den COVID-Schließungen. Drei Tage vor dem Höchststand des Goldpreises von 2.078 Dollar am 7. August 2020 gab es eine Commitment-of-Traders-Umfrage. Was zeigte sie?• Die "großen Spekulanten" waren brutto 321.847 COMEX-Goldkontrakte long und 83.101 brutto short, was einer Netto-Longposition von 238.746 Kontrakten entspricht.• Die "Commercials" waren brutto long 119.109 Kontrakte, aber brutto short 395.454, was einer Netto-Short-Position von 276.345 Kontrakten entspricht.• Das gesamte Open Interest an COMEX-Gold beträgt 561.837 Kontrakte.Etwa anderthalb Jahre später marschierte Russland in die Ukraine ein, und die Preise für alle Rohstoffe stiegen vorübergehend stark an. COMEX-Gold erreichte am 8. März 2022 einen Höchststand von 2.079 Dollar, und zufälligerweise war das ein Dienstag, so dass uns die Commitment-of-Traders-Daten von genau diesem Tag vorliegen. Was haben sie gezeigt?• Die "großen Spekulanten" brutto long 364.618 COMEX-Goldkontrakte und brutto short 90.230 Kontrakte bei einer Netto-Long-Position von 274.388 Kontrakten.• Die "Commercials" sind brutto long 139.397 Kontrakte, aber brutto short 446.343, was eine Netto-Short-Position von 306.946 Kontrakten ergibt.• Das gesamte Open Interest an COMEX-Gold beträgt 638.502 Kontrakte.Spulen wir nun vor zum letzten Dienstag, dem 4. April. An diesem Tag erreichte der COMEX-Goldpreis einen Höchststand von 2.043 Dollar und wurde am nächsten Tag bis zu 2.049 Dollar gehandelt. Seitdem ist der Goldpreis um etwa 2% zurückgegangen. Handelt es sich also um eine "Spekulationsblase", und steht der Goldpreis vor einem drastischen Rückgang? Schauen wir uns noch einmal die Commitment-of-Traders-Daten an. Die jüngste Erhebung fand ebenfalls am Dienstag, dem 4. April, statt.• Die "großen Spekulanten" sind brutto long 266.164 COMEX-Goldkontrakte und brutto short 70.948 Kontrakte bei einer Netto-Longposition von 195.216 Kontrakten.• Die "Commercials" sind brutto long 116.869 Kontrakte, aber brutto short 335.119, was eine Netto-Short-Position von 218.250 Kontrakten ergibt.• Das gesamte Open Interest an COMEX-Gold beträgt 476.592 Kontrakte.Wie Sie sehen können, liegen sowohl die Netto-Long-Position der großen Spekulanten als auch die Netto-Short-Position der Commercials weit unter den Niveaus der letzten beiden Preishöchststände. Beachten Sie auch, dass das gesamte Open Interest an COMEX-Goldkontrakten nach wie vor bemerkenswert niedrig ist und bei nur 60% seines Allzeithochs von 798.822 Kontrakten am 23. Januar 2020 liegt.Sind diese Daten eine Garantie dafür, dass der Goldpreis an der COMEX von nun an weiter steigen wird? Nein. Signalisieren diese Daten, dass ein Preisrückgang unmittelbar bevorsteht? Nein. Können diese Daten als eine "Spekulationsblase" interpretiert werden? Nein. Deuten diese Daten darauf hin, dass ein weiterer Anstieg auf neue Allzeithochs möglich ist? Ja. Achten Sie also in den kommenden Tagen genau auf die Kurse. Die Commitment-of-Traders-Daten deuten darauf hin, dass der Preis noch viel Spielraum hat, sollte das spekulative Interesse mit einem Anstieg auf neue Allzeithochs über 2.100 Dollar je Unze zunehmen. Wie wir bereits in unserer Prognose für 2023 im Januar geschrieben haben, würde ein Anstieg auf neue Höchststände wahrscheinlich einen neuen Ansturm spekulativer Gelder auf den Sektor nach sich ziehen und eine weitere Rally bis in die Nähe von 2.300 Dollar auslösen.Wir müssen abwarten, was als Nächstes passiert, wenn die Ereignisse weitergehen. Die aktuellen Daten deuten jedoch nicht darauf hin, dass sich COMEX-Gold derzeit in einer "Spekulationsblase" befindet. Daher wird jeder Anstieg auf neue Höchststände oberhalb der 2.100-Dollar-Marke, wenn er denn kommt, in den folgenden Wochen wahrscheinlich noch mehr Aufwärtsbewegungen mit sich bringen.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 12. April 2023 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.