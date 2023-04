Preisentwicklungen zunächst entspannend  D: Weniger Unternehmen planen Preiserhöhungen

Einzelhandel: 49,0 nach 50,9 Punkten

Nahrungs- und Genussmitteln: 64,5 nach 76,2 Punkten

Baumärkte: 55,0 nach 39,7 Punkten

Unterhaltungselektronik: 72,6 nach 55,8 Punkten

Schreibwaren- und Papierhändler: 45,3 nach 85,7 Punkten

Dienstleister: 34,7 nach 31,7 Punkten

Industrie: 17,6 nach 25,4 Punkten

Baugewerbe: 7,2 nach 17,2 Punkten

Papiergewerbe: - 69,3 Punkte

Chemie: - 13 Punkte

Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,0988 (05:54 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,0917 im europäischen Geschäft markiert wurde. USD/JPY stellt sich auf 133,26. In der Folge notiert EUR-JPY bei 146,43. EUR-C HF oszilliert bei 0,9854.An den Finanzmärkten dominierte gestern Nervosität. Zunächst nahm die Risikofreude im Rahmen entspannterer Preisentwicklungen in den USA zu. Aber es waren nicht nur entspannende Signale von der Front der US-Verbraucherpreise, sondern ebenso von Verbraucherpreisen aus Indien, aus Russland und den Niederlanden (siehe Datenpotpourri). Zudem verweigerte sich die Notenbank Kanadas eines weiteren Zinsschritts, was als zartes Indiz für die kommende Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank interpretiert werden darf.Das FOMC-Protokoll der letzten Sitzung, das aus Sichtweise des Marktes zu "falkenhaft" ausgefallen ist, forcierte am Abend dann zunehmende Risikoaversion. Nun ist dieses Protokoll "alt". Seitdem hat es diverse Einlassungen seitens Vertretern der US-Notenbank gegeben, die auf Veränderungen der Wahrnehmungslage bei Inflation und Konjunktur wegen neuer Datenlagen hindeuten. Ergo diskontierte der Markt am Abend "alte Nachrichten", nicht "aktuelle Nachrichten".Zwei weitere Datensätze stachen in den letzten 24 Handelsstunden ins Auge. Das Federal Budget als Teilmenge des US-Haushalts lieferte mit einer Neuverschuldung per März in Höhe von 378 Mrd. USD (Prognose 302 Mrd. USD, Vorjahr -193 Mrd. USD) einen negativen Akzent struktureller Natur. Dagegen setzte Peking mit reüssierender Handelsbilanz und starken Exporten heute früh einen markanten positiven Akzent. Weiterhin werden die positiven Datensätze, ob konjunktureller oder struktureller Natur, nicht an Asiens Aktienmärkten diskontiert.Die Europäischen Aktienmärkte konnten sich im Späthandel im Tagesvergleich behaupten. Dagegen verloren die US-Märkte an Boden. Asiatische Märkte mit Ausnahme Japans stehen heute früh unter mildem Druck.An den Kapitalmärkten ergaben sich divergente Signale. 10 jährige Bundesanleihen rentieren heute früh mit 2,37% (Vortag 2,30%), 10 jährige US-Staatstitel mit 3,41% (Vortag 3,43%). An den Devisenmärkten verlor der USD gegenüber dem EUR an Boden. Veränderte Zinserwartungen als auch Defizitdaten belasten den USD. Gold und Silber halten die erhöhten Niveaus.Weniger Unternehmen in Deutschland planen in den nächsten drei Monaten Preiserhöhungen. Laut Ifo hätten die Unternehmen einen Großteil der gestiegenen Kosten bereits an die Kunden weitergegeben. Zusätzlich hätte die Nachfrage nachgelassen. Gemäß IFO-Konjunkturchef dürfte die Inflation in den kommenden Monaten langsam zurückgehen.Auf den Punkt: Das Barometer für die Preiserwartungen in der Gesamtwirtschaft sank im März auf 27,2 Punkte nach 29,2 Zählern per Februar. Es war der sechste Rückgang in Folge. Blick auf die Sektoren:Fazit: Für den Konsumsektor in den Positionen Einzelhandel bis Schreibwaren sind die Entspannungssignale unausgeprägter als außerhalb des Konsumsektors, Ergo ist die Reagibilität der Verbraucherpreise zunächst geringer als die der Erzeugerpreise.Der Dienstleistungssektor nimmt eine mittlere Position ein. In den Sektoren Industrie, Chemie und Bau ist markante Entspannung erkennbar. Im Zeitverlauf wirken sich die industriellen Entwicklungen auch im Konsumsektor aus. Ergo ist die Einschätzung, dass sich die Inflation in den kommenden Monaten langsam zurückbildet seitens des IFO-Instituts nachvollziehbar.Die USA gaben weitere Sanktionen im Zusammenhangmit der Ukraine-Krise bekannt. Betroffen seien mehr als 120 Personen und Organisationen in mehr als 20 Ländern. Laut Darstellung des US-Finanz- und Außenministeriums sind Betroffene der Sanktionen in der Türkei, China, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten.Kommentar: Bisher haben die Sanktionen dazu geführt, dass die Welt sich teilt. Das wurde bei diversen G-20 Formaten deutlich, die am Ende G-13 und G-7 Formate unter einem Dach waren. Die Forcierung der Sanktionen auf Drittländer, die den widerrechtlichen US-Sanktionspraktiken (Basis WTO) nicht folgten, wird mit größter Wahrscheinlichkeit die Gräben vertiefen.Das Ziel der Sanktionspolitik war es, Russland zu isolieren. Isoliert man Russland oder isoliert man sich selbst? Die jüngsten IWF-BIP-Prognosen sprechen eine recht eindeutige Sprache. Das gilt übrigens in erster Linie für Westeuropa und erst in zweiter Linie für die USA!Die Verbraucherpreise nahmen per März im Monatsvergleich um 0,1% (Prognose 0,2%) nach zuvor 0,4% zu. Im Jahresvergleich ergab sich ein Anstieg um 5,0% (Prognose 5,2%) nach zuvor 6,0%. Es war der geringste Anstieg im Jahresvergleich seit Mai 2021. Die Kernrate legte erwartungsgemäß im Monatsvergleich um 0,4% (Vormonat 0,5%) und im Jahresvergleich um 5,6% (Vormonat 5,5%, Spitze 09/2021 bei 6,6%) zu.Das Federal Budget als Teilmenge der öffentlichen US-Verschuldung verzeichnete per Berichtsmonat März ein Defizit in Höhe von 378,0 Mrd. USD (Prognose -302,0 Mrd. USD). Im Vorjahr lag der Fehlbetrag bei lediglich 193,0 Mrd. USD. Im Jahresvergleich hat sich die Defizitlage in dem Zeitraum Januar bis März von -291 Mrd. USD per 2022 auf -679 Mrd. USD per 2023 verschlechtert.Der von der MBA berechnete Hypothekenmarktindex stieg in der Berichtswoche per 7. April 2023 von zuvor 217,9 auf 229,5 Punkte. Trotz des Anstiegs oszilliert der Index auf niedrigem Niveau (historische Betrachtung).Die Notenbank Kanadas hat den Leitzins gestern den Erwartungen entsprechend bei 4,50% belassen.Hinsichtlich der entspannteren US-Preisdaten (CPI 5,0%, PPI heute vor Veröffentlichung, bisher 4,6%, erwartet bei 3,0%, Importpreise -1,0%) als auch weniger überzeugenden US-Konjunkturdaten gekoppelt mit verschärften US-Kreditbedingungen (wirken wie Zinserhöhungen) nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass auch die US-Notenbank dem Beispiel Kanadas folgen wird und bei der kommenden Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve auf einen Zinsschritt verzichten wird.Die Handelsbilanz wies per März einen Überschuss in Höhe von 88,19 Mrd. USD (Prognose 39,2 Mrd. USD) nach zuvor 116,88 Mrd. USD aus. Exporte stiegen im Jahresvergleich um 14,8% (Prognose -7,0%), während Importe um 1,4% sanken (Prognose -5,0%).Die Verbraucherpreise verzeichneten per Berichtsmonat März im Monatsvergleich einen Anstieg um 0,4% (Vormonat 0,5%) und Im Jahresvergleich um 3,5% (Prognose 3,4%, Vormonat 11,0%). Es war der geringste Anstieg im Jahresvergleich seit Juli 2020.Die Verbraucherpreise stiegen per März im Jahresvergleich um 5,66% (Prognose 5,88%) nach zuvor 6,44%. Es war die geringste Zunahme im Jahresvergleich seit Dezember 2021.Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den EUR gegenüber dem USD favorisiert. Ein Unterschreiten des Unterstützungsniveaus bei 1.0500 – 1.0530 negiert dieses Szenario.Viel Erfolg!© Folker HellmeyerChefvolkswirt der Netfonds Gruppe Hinweis: Der Hellmeyer Report ist eine unverbindliche Marketingmitteilung der Netfonds AG, die sich ausschließlich an in Deutschland ansässige Empfänger richtet. Er stellt weder eine konkrete Anlageempfehlung dar noch kommt durch seine Ausgabe oder Entgegennahme ein Auskunfts- oder Beratungsvertrag gleich welcher Art zwischen der Netfonds AG und dem jeweiligen Empfänger zustande.Die im Hellmeyer Report wiedergegebenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wir jedoch keine Gewähr oder Haftung übernehmen können. Soweit auf Basis solcher Informationen im Hellmeyer Report Einschätzungen, Statements, Meinungen oder Prognosen abgegeben werden, handelt es sich jeweils lediglich um die persönliche und unverbindliche Auffassung der Verfasser des Hellmeyer Reports, die in dem Hellmeyer Report als Ansprechpartner benannt werden.Die im Hellmeyer Report genannten Kennzahlen und Entwicklungen der Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen, sodass sich insbesondere darauf gestützte Prognosen im Nachhinein als unzutreffend erweisen können. Der Hellmeyer Report kann zudem naturgemäß die individuellen Anlagemöglichkeiten, -strategien und -ziele seiner Empfänger nicht berücksichtigen und enthält dementsprechend keine Aussagen darüber, wie sein Inhalt in Bezug auf die persönliche Situation des jeweiligen Empfängers zu würdigen ist. Soweit im Hellmeyer Report Angaben zu oder in Fremdwährungen gemacht werden, ist bei der Würdigung solcher Angaben durch den Empfänger zudem stets auch das Wechselkursrisiko zu beachten.