Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Kevin O'Leary über die Zukunft des US-Dollar. Der Geschäftsmann und TV-Star der Serie Shark Tank rechnet damit, dass der Dollar seine Position an der Spitze auch während der turbulenten Zeiten an den Märkten halten wird.O'Leary glaubt, dass die Fed von ihrer aggressiven Zinserhöhungsstrategie abrücken müsse, um die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen: "Ich bin inzwischen der Meinung, dass die Fed eine dreimonatige Pause einlegen sollte.[...] Ich denke, dass die Art und Weise, wie der Verbraucherpreisindex berechnet wird, ein Fehler ist und korrigiert werden muss."Er geht zudem davon aus, dass sich die Bankenkrise noch viel länger hinziehen könnte, da die Inflation die Märkte weiterhin belastet: "Wir müssen uns in Amerika wirklich Gedanken darüber machen, wie viele dieser regionalen Banken überleben werden und wie viele Menschen sie auf Dauer unterstützen wollen. [...] Was ist der Grund dafür, dass der Wert einer Regionalbank steigt, wenn eine erdrückende Regulierung bevorsteht?"O'Leary meint, dass der US-Dollar aufgrund seiner langjährigen Vertrauenswürdigkeit im Vergleich zu alternativen Optionen nicht wirklich in Gefahr sei, seinen Status als globale Reservewährung zu verlieren: "Das Einzige, was für die USA wirklich wichtig ist, ist die Frage, was die Standardwährung der Welt ist und wer die Macht hat. Das sind die beiden Punkte, um die es geht. [...] Niemand traut der chinesischen Regierung. Niemand wird deshalb den chinesischen Yuan nehmen."© Redaktion GoldSeiten.de