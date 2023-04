Ist dies der Beginn eines neuen goldenen Zeitalters von Goldunternehmen?

Wir stehen möglicherweise vor einem neuen goldenen Zeitalter der Goldminengeschäfte, da Explorateure und Produzenten versuchen, von den höheren Metallpreisen zu profitieren und sich in anderen wichtigen Mineralien, einschließlich Kupfer, zu engagieren, während die Konsolidierung in der Goldindustrie weit hinter der anderer Metalle zurückbleibt.In der letzten Woche erhöhte der große US-Goldproduzent Newmont sein Angebot für den australischen Rivalen Newcrest Mining auf 19,5 Mrd. USD, nachdem sein früheres Angebot von 17 Mrd. USD abgelehnt worden war. Es wird erwartet, dass die Due-Diligence-Prüfung etwa vier Wochen in Anspruch nehmen wird. Wenn der Vorstand und die Aktionäre von Newcrest das Angebot annehmen, würde die Übernahme zu den zehn größten Metallgeschäften aller Zeiten gehören und die größte Einzelübernahme im Goldbergbau darstellen, die fast doppelt so hoch ist wie die Fusion zwischen Kirkland Lake und Agnico Eagle im vergangenen Jahr.(Eine Anmerkung zum obigen Chart: Erst letzten Donnerstag hat Teck Resources das Übernahmeangebot von Glencore in Höhe von 23 Mrd. USD als "opportunistisch und unrealistisch" zurückgewiesen. Das in Vancouver ansässige Unternehmen Teck sagt, dass es seine Pläne zur Ausgliederung seines Stahlkohlegeschäfts fortsetzen und zwei neue Unternehmen gründen wird: Teck Metals und Elk Valley Resources. Diese Abspaltung "schafft ein wesentlich größeres Spektrum an Möglichkeiten, den Wert für die Teck-Aktionäre zu maximieren" im Vergleich zu einer Übernahme durch Glencore, so Sheila Murray, Vorsitzende des Verwaltungsrats von Teck).Die Zeit wird zeigen, ob Newcrest dem Angebot von Newmont zustimmt, aber ich glaube, dass dies der Beginn eines dringend benötigten Konsolidierungszyklus in der Goldindustrie sein könnte, von dem die Aktionäre möglicherweise profitieren könnten.Im Jahr 2019 haben viele Analysten und Marktteilnehmer - mich eingeschlossen - die 9,3 Milliarden Dollar schwere Fusion von Newmont und Goldcorp als Beginn einer neuen Ära der Goldkonsolidierung angekündigt, und ich glaube, dass der Deal zwischen Newmont und Newcrest eine (verspätete) Fortsetzung des Trends sein könnte. Die Wahrheit ist, dass Gold im Vergleich zu anderen wichtigen Metallen eine Konsolidierung dringend nötig hat. Der nachstehende Chart, der mit freundlicher Genehmigung des Metall- und Bergbauberatungsunternehmens CRU Group erstellt wurde, zeigt den weltweiten Anteil an der Produktion der 10 wichtigsten Produzenten jedes Metalls. Gold ist das Schlusslicht, denn die 10 größten Produzenten sind für nur 28% der weltweiten Produktion verantwortlich. Im Vergleich dazu erzeugen die 10 größten Eisenerzproduzenten fast 70% des weltweiten Angebots.Die höheren Goldpreise der letzten Jahre haben nicht zu einer deutlichen Erhöhung der Explorationsausgaben geführt. Stattdessen können die Unternehmen expandieren und durch Fusionen und Übernahmen (M&A) Aktionärswert schaffen, die es den Bergbauunternehmen ermöglichen, "ihren Produktionsanteil zu erhöhen, die schwindenden Goldreserven aufzufüllen und ... die Produktionskosten durch ein relativ geringeres Risiko zu senken", schreiben die CRU-Analysten.Fusionen und Übernahmen können auch zu einer Diversifizierung der Metalle führen - eines der erklärten Ziele von Newmont bei der Übernahme von Newcrest. Kupfer macht derzeit etwa 25% der gesamten Nettoeinnahmen von Newcrest aus, und das Unternehmen hofft, diesen Anteil bis zum Ende des Jahrzehnts auf 50% der Einnahmen zu erhöhen. Als eines der wichtigsten Mineralien für den weltweiten Übergang zu erneuerbaren Energien wird der Preis für Kupfer in den kommenden Jahren stark ansteigen, da die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteigt.Einem neuen Bericht von S&P Global zufolge übertraf der Gesamtwert der Transaktionen im Kupferbergbau im vergangenen Jahr sogar den des Goldbergbaus. Der Gesamtwert der Fusionen und Übernahmen von Kupferunternehmen belief sich im Jahr 2022 auf mehr als 14 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 103% gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der Gesamtwert der Goldgeschäfte bei 9,8 Milliarden US-Dollar lag, was einem Rückgang von 48% gegenüber 2021 entspricht.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 13. April 2023 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.