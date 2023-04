Bankenkrise wurde bewusst herbeigeführt  Lynette Zang

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Lynette Zang über die Bankenkrise, den US-Dollar und Goldinvestments.Die Chef-Marktanalystin bei ITM Trading ist der Meinung, dass die derzeitige Bankenkrise in den Vereinigten Staaten wahrscheinlich "absichtlich" herbeigeführt wurde, um Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) und eine "vollständige Überwachungswirtschaft" zu schaffen. "Sie [die Elite] brauchen eine ausreichend große Krise, damit die Menschen dieser nächsten Iteration, den CBDCs, zustimmen. Es führt die Welt auch in eine vollständige Überwachungswirtschaft, die direkt von der Zentralbank kontrolliert werden kann, wenn das gesamte Vermögen innerhalb des Systems gehalten wird."Laut Zang ist die Einführung der CBDCs unvermeidlich. Diese dürfte während einer Krise erfolgen, unter dem Vorwand, die wirtschaftlichen Auswirkungen zu begrenzen. "In einer ausreichend großen Krise werden all diese Kritiker zum Schweigen gebracht, wenn sie davon überzeugt werden können, dass diese [CBDC] der Retter in der Not ist. Das ist sie nicht. Sie wird uns in eine totale Überwachungswirtschaft führen."In Bezug auf die Abkehr vom US-Dollar erklärt Zang, dass die westlichen Sanktionen gegen Russland die Bemühungen Moskaus und seiner Verbündeten beschleunigt haben, eine Alternative zum US-Dollar für den internationalen Handel zu entwickeln. Die BRICS-Allianz (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) trifft sich im August, um ihre Pläne für ein neues Reservewährungsinstrument vorzustellen. Die Finanzmarktexpertin prognostiziert, dass die Sonderziehungsrechte (SZR) des Internationalen Währungsfonds, ein aus verschiedenen Währungen zusammengesetzter Währungskorb, die neue Reservewährung bilden und der Mechanismus für die Entdollarisierung sein wird.Da sich die Entdollarisierung weiter beschleunige und die Welt auf die Einführung von CBDCs zusteuere, rät Zang zu Investitionen in physische Edelmetalle. Gold sei der sicherste und bewährteste Weg, sich gegen den Verfall des Dollars abzusichern.© Redaktion GoldSeiten.de