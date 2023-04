Silber zieht weiter in Richtung des Jahreshochs von 26,20 USD

Quelle Chart: stock3

Der Silberpreis zeigt sich in unveränderter Bestform und schließt somit zum großen Bruder Gold auf. Der Goldpreis selbst notiert nur noch unweit seines Allzeithochs, dies ist bei Silber selbst ein noch wesentlich längerer Weg, doch die Tendenz stimmt.Mit dem Sprung über die Widerstandszone von 25,50 USD, erscheinen nunmehr die Niveaus des Jahreshochs vom April 2022 bei 26,20 USD sowie dem folgend der Widerstand bei 26,60 USD interessant für die Bullen. Oberhalb dessen rückt bereits das markante Level von 27,70 USD in den Fokus.Sollten stärkere Gewinnmitnahmen für einen Rückgang unter 25,50 USD sorgen, müsste man durchaus mit weiterer Preisschwäche in Richtung 24,40 bzw. 24,10 USD kalkulieren. Die vorherrschende Steilheit der Bewegung, im Anschluss von über +30% in wenigen Wochen, lässt jederzeit einsetzende Rücksetzer (auch stärkerer Natur) denkbar werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.