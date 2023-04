Grüner Wahn, Welt-Fiasko & spannende Silberbewegung!

Das Fiasko mit Ansage nimmt seinen Lauf. Am Samstag sollen die letzten drei deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Diese drei können 9,3 Millionen (3-Personen-) Haushalte versorgen. Grüne in Regierungsverantwortung sorgen auch dafür, daß schon abgeschaltete Kraftwerke nicht mehr in Betrieb gehen können. So geschehen bei Grohnde und Brokdorf. Im Ausland ist Atomenergie in Ordnung.Warren Buffet erwartet in den USA eine Fortsetzung der Bankenkrise, Geld werde aber niemand verlieren.Familie Biden sorgt mit neu bekanntgewordenen China-Verbindungen wieder für Aufsehen. Millionen US-Dollar wurden von chinesischen Firmen an Hunter und James Biden überwiesen. Konsequenzen?China veranstaltet Manöver um Taiwan und hat eine Sperrung des nördlichen Luftraumes von Taiwan vom 16. bis 18. April angekündigt. Nordkorea feuert eine Langstreckenrakete Richtung Japan, wo die Regierung die Bevölkerung aufrief, in Schutzräume zu gehen. Der Glauben an den Sieg der Ukraine gegen Rußland scheint in den USA und der EU zu schwinden. Für Kritik sorgt die in der Ukraine verbreitete Korruption.Silber sieht spannend aus und könnte einen wichtigen Ausbruch versuchen. An der COMEX wurden in 7 Handelstagen 24.308 neue Kontrakte aufgemacht. Shorts?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)