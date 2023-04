Defla S  Der Zenit ist überschritten

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.US-Retail sales ex-auto kamen mit -0,8% vs. -0,4% Erwartung herein. US-Produktionspreisindex PPI month-over-month kam mit -0,5% vs. 0,1% Erwartung herein. US-Verbraucherpreisindex Headline CPI kam mit 0,1% month-over-month vs. 0,3% Erwartung herein. Und überall Personalreduktion, nun nicht nur bei Technologieunternehmen.Was evident war: Die Wachstumszahlen brechen ein, kein Wunder angesichts der extrem schnellen Zinserhöhungen.Die Einlagensummen der Banken sinken, nur bei ganz großen Banken nicht, da ist es umgekehrt. JP Morgan meldete Rekordergebnisse.Effektivitätsinnovateure wie der US-Autobauer Tesla müssen hohe Rabatte geben, unten werden sie von kompetenten, chinesischen Automobilherstellern angegriffen, oben von den deutschen Premiummarken, die auch 600 KM elektrische Reichweite bereitstellen. Effizienz der Produktinnovation überholt Effektivität der Produktinnovation – ein weiteres typisches Rezessionssignal.US-Staatsanleihen 2 Jahresanken erneut stark im Kurs, wodurch die Kapitalmarktzinsen wieder anstiegen.Wirre Aktienindexkurse in den USA: NASDAQ 100Leichte Entspannung bei Palladium und Platin:und vernünftige Preise bei Gold und BitCoin:Weder BitCoin noch Gold geben aber irgendeine Entscheidung bekannt, ob sie nun direkt auf höhere Niveaus wollen oder doch noch ein Mal retracen. Wirklich spannend nur Silber und endlich mal wieder so, denn die langfristige Abwärtstrendline wurde getestet, eigentlich minimal überschritten und das könnte eine Entscheidung werden.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.