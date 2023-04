Kitco-Umfrage: Goldaufwärtstrend bleibt bestehen; Stimmung deutet auf kein neues Allzeithoch hin

Was als technischer Verkaufsdruck bei Gold am frühen Freitag begann, hat sich zu einem regelrechten Ausbruch entwickelt, als das Edelmetall den Großteil seiner wöchentlichen Gewinne am Freitag wieder abgab. Vor dem Wochenende meinten jedoch viele Analysten, dass der Markt für eine gesunde Korrektur überfällig gewesen sei und diese zu einer langfristig nachhaltigen Erholung auf neue Allzeithochs führen könnte. Das berichtet Kitco News im Rahmen seiner regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 23 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren neun (39%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Sechs (26%) erwarten einen niedrigeren Preis, während acht (35%) eher neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 1.347 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 930 (68%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere 278 (20%) erwarten einen Preisrückgang, während 156 (11%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de