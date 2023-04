Die Fed spielt mit dem Feuer  Peter Boockvar

Daniela Cambone sprach für Stansberry Reserach kürzlich mit Peter Boockvar über die anhaltenden Zinserhöhungen der US-Notenbank.Der Chief Investment Officer der Bleakley Financial Group ist der Ansicht, dass die Fed die Wirtschaft gefährdet, indem sie an ihrer Zinserhöhungspolitik festhält. Es sei an der Zeit, einen Stopp der Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen, um zu sehen, wie die Wirtschaft auf eine Abkehr von ihrer aggressiven Inflationsbekämpfungsstrategie reagiere."Einerseits sollte die Fed aufhören, die Zinsen zu erhöhen... das bedeutet aber nicht, dass sie ihren Kampf gegen die Inflation aufgeben muss... Warum nicht einfach eine Auszeit nehmen, einen Schritt zurücktreten und sehen, wie sich die Kreditklemme von hier aus möglicherweise entwickelt," so Boockvar.Er glaubt zudem, dass der US-Dollar in Zukunft anfälliger gegenüber ausländischen Konkurrenten sein könnte: "Seit der Einführung des Euro haben wir eine Diversifizierung erlebt, und war ist ein langsam fahrender Zug, es gibt nach und nach immer mehr Diversifizierung... Ich glaube, die weltweiten Dollarreserven sind um etwa 60% gesunken, aber das wird sich fortsetzen."Trotz der anhaltenden weltweiten wirtschaftlichen Turbulenzen werde der Dollar seinen Platz an der Spitze der Weltwährungen aber laut Boockvar nicht verlieren: "Der Dollar wird seinen Reservestatus nicht verlieren, aber vielleicht ist er einfach weniger einflussreich, wenn es um seine Dominanz bei globalen Transaktionen geht."© Redaktion GoldSeiten.de