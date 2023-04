Ukraine-Krieg führt zu Inflation und höheren Zinsen  Martin Armstrong

Greg Hunter sprach für USAWatchdog kürzlich mit Martin Armstrong über die aktuellen Entwicklungen weltweit. Der Finanz- und Geopolitik-Analyst hatte für das laufende Jahr Chaos prognostiziert und damit nicht Unrecht behalten. Die geopolitischen Spannungen nehmen weiter zu , der ehemalige US-Präsident wurde angeklagt und eine Bankenkrise verbreitet Angst und Schrecken.Der Rest des Jahres wird laut Armstrong nicht ruhiger verlaufen. "Bidens Beliebtheitswerte sind im Sinkflug. "Socrates" (Armstrongs Prognose-Computerprogramm) sieht sie jetzt bei 9,5%. Sie werden versuchen, noch vor der Wahl einen Krieg zu beginnen, und genau darum geht es. Ihre Theorie ist, dass kein Präsident, der in einen Krieg verwickelt war, jemals eine Wahl verloren hat. Man wechselt nicht mitten im Rennen das Pferd. Sie haben also die Absicht, tatsächlich einen Krieg zu beginnen."In Bezug auf die US-Zinspolitik erklärt er: "Niemand will über den Elefanten im Raum sprechen, und das ist der Ukraine-Krieg. [...] Man muss verstehen, wie die Zentralbanken wirklich arbeiten. Powell begann mit der Anhebung der Zinssätze, sobald der Krieg in der Ukraine begann. Er weiß, dass der Krieg der wichtigste Faktor für die Schaffung von Inflation ist. Die Menge an Geld, die mit der Ukraine in den Abfluss geworfen wird, ist wahnsinnig. Abgesehen von den Waffen und allem anderen, finanziert Biden die gesamte ukrainische Regierung. Er finanziert all ihre Gehälter und ihre Pensionen. […] Die Zinsen werden bis 2024 steigen. [...] Die Fed wird nicht die Wahrheit sagen. […] Sie sprechen nicht über den Elefanten im Raum, und das ist all das Geld, das in die Ukraine fließt, und jetzt reden Sie davon, einen Krieg zu führen, um Taiwan zu verteidigen." Mehr Krieg bedeute mehr Inflation und viel höhere Zinssätze.Weitere Themen des Gesprächs sind Trump und seine Chancen, wieder ins Weiße Haus gewählt zu werden, die US-Wahlen im Jahr 2024 und die reale Inflationsrate, die laut Armstrong bald 30% erreichen könne.© Redaktion GoldSeiten.de