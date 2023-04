WGC: Chinas Goldmarkt im März 2023

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog gestern die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im März. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.• Sowohl der Shanghai Gold Benchmark PM (SHAUPM) in RMB als auch der LBMA Gold Price AM in USD stiegen im März stark an und beendeten das erste Quartal mit beträchtlichen Gewinnen.• Der durchschnittliche Goldpreisaufschlag zwischen Shanghai und London stieg im ersten Quartal deutlich an, was auf eine verbesserte lokale Nachfrage zurückzuführen ist.• Die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) beliefen sich im März auf 157 Tonnen, was einem geringfügigen Rückgang von 13 Tonnen gegenüber dem Vormonat, aber einem Anstieg von 57 Tonnen gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Der robuste März besiegelt die stärkste Großhandelsgoldnachfrage in einem ersten Quartal seit 2019.• Im März gab es den ersten monatlichen Zufluss in chinesische Gold-ETFs im Jahr 2023 (+ 3,2 Mrd. USD, + 22 Mrd. RMB), wobei die Bestände um 3,2 t zunahmen. Insgesamt blieben die Zuflüsse im ersten Quartal jedoch negativ.• Die People's Bank of China (PBoC) meldete im März einen Goldkauf von 18 Tonnen, den fünften monatlichen Anstieg in Folge. Mit dem Anstieg um 58 Tonnen im ersten Quartal stiegen Chinas Goldreserven auf insgesamt 2.068 Tonnen.• Chinas Goldimporte beliefen sich in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 auf insgesamt 244 t, der stärkste Jahresbeginn seit 2015, der mit einer robusten Goldnachfrage des Großhandels im selben Zeitraum zusammenfiel.Laut dem Analysten Ray Jia deuten die saisonalen Muster auf eine Verlangsamung des lokalen Goldverbrauchs hin, was die Goldgroßhandelsnachfrage im April und Mai belasten könnte.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de