AngloGold pumpt über wichtigen Widerstand

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen AngloGold Ashanti Ltd. konnte in der Vorwoche einen wichtigen Wochenschlussstand besiegeln. Hierbei wurde konkret das Hoch vom Mai 2021 bei 26,77 USD herausgenommen. Dieses kennzeichnete sich bereits im März 2022 sowie erst Anfang April dieses Jahres Widerstandslevel. Mit dem Anstieg darüber wurde nunmehr weiteres Potenzial eröffnet, welches wir - neben einer möglichen Chance - im anschließenden Fazit thematisieren werden.Vom Jahrestief im Februar schossen die Notierungen bereits um 70% in die Höhe und dies geradewegs in einem Impuls. Daher ist, trotz der möglichen Freude, auch ein Fake-Manöver bzw. eine mögliche Täuschung nicht auszuschließen. Kurzfristig könnten daher Pullbacks an die Marke von 26,77 USD als Chance verstanden werden, um im Nachgang höhere Kursniveaus im Bereich von 30,00 USD je Anteilsschein anzustreben. Sollten die Notierungen jedoch zu deutlich unter 26,77 USD zurückfallen, was bspw. bei Niveaus von <26,00 USD der Fall wäre, müsste man sich auf schärfere Rücksetzer einstellen.Siehe auch dazu das auch hier erst heute veröffentlichte Video zum Goldpreis rund um die Marke von 2.000 USD je Unze.Diese mögliche Kursschwäche dürften staffelweise bis zum Niveau von 24,19 USD und ggf. eine Etage tiefer bis 22,92 USD führen. Dort sollte die Aktie, im Falle eines stärkeren Ausverkaufs im Zuge von Gewinnmitnahmen, ihren Halt finden können. Denn unterhalb von 22,90 USD müsste man durchaus mit einer weiteren verlustreichen Phase kalkulieren.In Falle einer Konsolidierung über 22,92 USD wären sogar die zwei große Aufwärts-Kurslücken (Up-Gaps) geschlossen, was die vorherige Überhitzung, im Rahmen der Steilheit der Kursbewegung, durchaus relativeren dürfte. Alles in allem hat sich die Chartsituation aufgehellt und somit bleibt, mit oder ohne stärkere Rücksetzer, die mittel- bis langfristige Lage sowie eben auch ein Überschießen der Marke von 30,00 USD als wahrscheinlich anzusehen.Der Anstieg über den Widerstand bei 26,77 USD stimmt positiv, sodass weitere Kursgewinne erfolgen könnten. Allerdings könnte sich zuvor auch ein Pullback bis eben 26,77 USD eröffnen, welcher als mögliche Chance angesehen werden kann. Oberhalb von 26,77 USD bleibt das nächste Ziellevel jedenfalls die Marke von 30,00 bzw. 30,16 USD.Im Zuge der starken Aufwärtsbewegung kann es jederzeit zu Gewinnmitnahmen kommen. Unterhalb von 26,00 USD könnten sich dies ausdehnen, was zu Anschlussverlusten bis mindestens 24,19 USD führen dürfte. Unterhalb von 24,19 USD wäre noch das Level bei 22,92 USD als nachfolgendes Verkaufsziel zu benennen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.