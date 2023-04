JP-Morgan-Goldhändler verachten das Gesetz & wollen gegen ihre Verurteilung Berufung einlegen

In den letzten Jahren fühlten sich diejenigen unter den Edelmetallanlegern, die an eine Manipulation der Edelmetallpreise glaubten, durch eine Reihe von strafrechtlichen Verfolgungen führender Investmentbanken und ihrer Händler durch US-Behörden wie das Department of Justice (DoJ) und das Federal Bureau of Investigation (FBI) bestätigt, nicht zuletzt durch die erfolgreiche Verurteilung von Edelmetallhändlern, die für JP Morgan tätig waren. Zu diesen Verurteilungen gehören:• Erfolgreiche strafrechtliche Verfolgung von Michael Nowak (ehemaliger Leiter der Edelmetallhandelsabteilung von JP Morgan) und Gregg Smith (ehemaliger Edelmetallhändler von JP Morgan) durch ein Bundesgericht im August 2022. Nowak wurde in 13 Fällen der versuchten Preismanipulation, des Warenbetrugs, des Drahtbetrugs und der Preisfälschung auf den Terminmärkten für Gold, Silber, Platin und Palladium schuldig gesprochen.Smith wurde in 11 Fällen wegen versuchter Preismanipulation, Warenbetrugs, Drahtbetrugs und Spoofing verurteilt. Um zu verdeutlichen, wie wichtig die Nachricht über die Verurteilung von Nowak und Smith im August 2022 war, sagte der stellvertretende Direktor der Kriminalabteilung des FBI damals Folgendes: "Die heutige Verurteilung zeigt, dass das FBI sich dafür einsetzt, diejenigen, die in Verbrechen wie dieses verwickelt sind, vor Gericht zu bringen, ganz gleich, wie komplex oder langwierig ein System ist."• Neben Nowak und Smith wurde im Dezember 2022 auch Christopher Jordan (ehemaliger Edelmetallhändler von JP Morgan) von einer Bundesjury erfolgreich in einem US-Strafverfahren verurteilt. Jordan wurde wegen Drahtbetrugs zum Nachteil eines Finanzinstituts verurteilt. Michael Nowak von JP Morgan hatte außerdem die zweifelhafte Ehre, Vorstandsmitglied der London Bullion Market Association (LBMA) zu sein, als er im September 2019 vom Justizministerium angeklagt und verurteilt wurde.• Zusätzlich zu den Verurteilungen der Händler wurde JP Morgan (das Unternehmen) auch erfolgreich vom Justizministerium verfolgt und im September 2020 zu einer Einigung mit dem Justizministerium gezwungen, bei der JP Morgan eine Vereinbarung über die aufgeschobene Strafverfolgung (Deferred Prosecution Agreement, DPA) einging und "über 920 Millionen Dollar in Form von Geldstrafen, strafrechtlicher Rückerstattung und Entschädigung der Opfer zahlte."Um noch einmal zu verdeutlichen, was es für JP Morgan bedeutete, einem DPA über die Manipulation des Edelmetallmarktes zuzustimmen, sagte der amtierende stellvertretende Staatsanwalt der Strafabteilung des Justizministeriums im September 2020 Folgendes: "Über acht Jahre lang haben Händler in den Abteilungen für Edelmetalle und US-Staatsanleihen von JP Morgan an getrennten Betrugsplänen für andere Marktteilnehmer mitgewirkt, die Tausende von Fällen von unrechtmäßigem Handel umfassten, um Gewinne zu steigern und Verluste zu vermeiden."Obwohl alle drei, Nowak, Smith und Jordan, am 16. September 2019 in derselben Anklage angeklagt wurden, gelang es Jordan, einen separaten Prozess zu erwirken, da seine Anwälte argumentierten, dass er keinen fairen Prozess bekommen würde, wenn er gemeinsam mit Nowak und Smith vor Gericht gestellt würde.Laut Bloomberg Law legten Jordans Anwälte dem Gericht ein Memo vor, in dem es hieß, dass eine Trennung der Fälle sicherstellen würde, dass Jordan "angesichts der Komplexität der Anklagen in diesem Fall und der unterschiedlichen Beweislage" zwischen ihm und seinen Mitangeklagten einen fairen Prozess erhält. Ironischerweise half Jordan ein separater Prozess nicht, und er wurde im Dezember 2022, vier Monate nach der Verurteilung von Nowak und Smith, von einem Bundesgericht verurteilt.Bei der strafrechtlichen Verfolgung von Nowak, Smith und Jordan war die Tatsache hilfreich, dass eine Reihe ihrer ehemaligen Kollegen als Teil ihrer Vereinbarungen zur Zusammenarbeit mit der Regierung als Zeugen für die Staatsanwaltschaft auftraten. Diese Zeugen der Anklage waren die Edelmetallhändler John Edmonds, Christian Trunz und Corey Flaum.Im November 2018 hatte sich John Edmonds des Rohstoffbetrugs und der Verschwörung zu Drahtbetrug, Rohstoffbetrug, Rohstoffpreismanipulation und Spoofing schuldig bekannt. Im Juli 2019 hatte sich Corey Flaum der versuchten Rohstoffpreismanipulation schuldig bekannt. Im August 2020 hatte sich Christian Trunz der Verschwörung zu Spoofing und Spoofing schuldig bekannt.Edmonds und Trunz hatten mit Nowak, Smith und Jordan am Edelmetallhandelsschalter von JP Morgan gearbeitet. Flaum hatte mit Smith zusammengearbeitet, als sie zuvor gemeinsam im Edelmetallhandel von Bear Stearns tätig waren. Trunz hatte übrigens auch mit Smith im Edelmetallhandel von Bear Stearns sowie im Edelmetallhandel von JP Morgan zusammengearbeitet. Edmonds und Trunz sagten daher vor den Geschworenen aus, wie Nowak und Smith bei JP Morgan an Marktmanipulationen beteiligt waren, während Flaum über ähnliche Marktmanipulationen durch Smith bei Bear Stearns aussagte.