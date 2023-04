EU-Sauereien, Kriegsspiele & verkannte Gefahren

Wie man erwarten konnte, muß Deutschland nach Abschaltung der letzten drei Meiler Atomstrom importieren. Währenddessen geht in Finnland der leistungsstärkte Reaktor Europas in Betrieb. Durch diese Abschaltung wird Deutschland vermehrte auf Kohle und Gas zur Stromgewinnung zurückgreifen, trotz CO2-Dogma.Die EU plant, Reisedokumente zu digitalisieren. Zum Gesamtpaket gehört angeblich auch eine Gesichtserkennung beim Grenzübertritt.Der Digital-Euro wird vorangetrieben und die EU will noch 2023 eine Verordnung zu dessen Einführung erlassen. Eine Kombination mit "ID´s" ist vorgesehen, deren Nutzung man verschiedenen Sektoren und Unternehmen vorschreiben will.China soll Taiwans Internetkabel zum x-ten Mal beschädigt haben. Invasionsvorbereitungen? Auch ganz andere Risiken lauern.In der Cascadia Subduktionszone wurde ein Loch entdeckt und auch La Palma erwacht erneut.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)