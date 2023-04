Destabilisierende Schulden sorgen dafür, dass die Krise gerade erst begonnen hat

Die schuldengeplagte US-Wirtschaft kann den Anstieg der Kreditkosten und die Verringerung des Geldmengenwachstums, die zur Bekämpfung der rekordverdächtigen Inflation der letzten Jahre erforderlich ist, nicht verkraften. Unsere geliebte US-Finanzministerin Janet Yellen sagte, sie glaube, dass die amerikanische Wirtschaft stark bleibe und das Bankensystem widerstandsfähig sei. Das heißt, wenn man die Augen verschließt und über den jüngsten Konkurs von drei Finanzinstituten hinwegsieht. Bedenken Sie, dass dies dieselbe Person ist, die uns versichert hat, dass wir zu unseren Lebzeiten keine weitere Finanzkrise erleben werden. Es ist also eigennützig von ihr, die Aufmerksamkeit von der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise abzulenken.Auf ihrer jüngsten Pressekonferenz im Vorfeld der Frühjahrstagung des IWF und der Weltbank sagte Yellen: "Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt keine Anzeichen für eine Schrumpfung der Kreditvergabe gesehen, obwohl das möglich ist. Der Nettoprozentsatz der Banken, die bereits vor der jüngsten Bankenkrise ihre Kreditrichtlinien verschärft hatten, war im ersten Quartal dieses Jahres auf das Rezessionsniveau von 44,8 gestiegen. Diese Zahl hat sich nach den Banküberfällen der letzten Wochen sicherlich noch erhöht.Sie sagte auch: "Die US-Wirtschaft entwickelt sich offensichtlich außergewöhnlich gut. Ich glaube, dass unser Bankensystem weiterhin stark und widerstandsfähig ist; es verfügt über solides Kapital und Liquidität. Ich rechne also nicht mit einem Abschwung der Wirtschaft, obwohl das natürlich ein Risiko bleibt." Dies beweist, dass sie eher eine unfähige Politikerin und hoffnungslose Marktschreierin für die Wirtschaft ist als eine gute Verwalterin der Staatsschulden unseres Landes. Vielleicht sollte sie lieber erklären, warum das Defizit des Bundeshaushalts allein in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 auf 1,1 Billionen Dollar gestiegen ist. Daher sollte sie ihre Zeit lieber damit verbringen, Reden zu halten, die versuchen, die hartnäckigen und verschwenderischen Ausgaben in Washington einzudämmen, anstatt unsinnige Aussagen über die Wirtschaft zu machen.Die Wahrheit ist, dass die Höhe und das Tempo der Schuldenanhäufung der härtesten Geldpolitik in der Geschichte der USA einfach nicht standhalten. Hier sind die Zahlen, die verdeutlichen, warum die Wirtschaft unter der Last all dieser Schulden und der steigenden Kosten für deren Bedienung zusammenbrechen wird. In den drei Jahren vor der globalen Finanzkrise, von Anfang 2005 bis Ende 2007, ist die Gesamtverschuldung in den USA (einschließlich öffentlicher und privater Schulden) um 27% gestiegen. Die Gesamtverschuldung stieg um 7,3 Billionen Dollar, von 26,2 auf 33,5 Billionen Dollar. Und die Gesamtverschuldung außerhalb des Finanzsektors in Prozent des BIP erreichte 227%. Während dieses Straffungszyklus wurden die Zinssätze insgesamt um 425 Basispunkte angehoben, beginnend im April 2004 und endend im Juni 2006.Im Vergleich zur heutigen Situation ist die Gesamtverschuldung der USA in den Jahren 2020-2022 um 26% oder 14,4 Billionen Dollar gestiegen, während die nominale Verschuldung von 54,5 Billionen Dollar auf 68,9 Billionen Dollar angewachsen ist. Und die Gesamtverschuldung außerhalb des Finanzsektors in Prozent des BIP liegt jetzt bei 263%. Während des Vorspiels zu dieser jüngsten Bankenkrise und dem Abgrund der Wirtschaftsklippe hat die Fed die Zinssätze innerhalb von etwas mehr als einem Jahr um 500 Basispunkte von praktisch 0% auf 5% erhöht. Gleichzeitig reduziert sie die Geldmenge durch den Verkauf ihrer Bilanz. Die Fed hat also die Zinsen schneller und in größerem Umfang angehoben als vor dem GFC. Und diese restriktive Politik findet vor dem Hintergrund einer Wirtschaft statt, die stärker verschuldet ist als je zuvor.Letztendlich hatte die Fed keine andere Wahl, als die Zinssätze aggressiv anzuheben, da sie lächerlich und unverantwortlich spät auf die Bekämpfung der Inflation reagierte, die sie von vornherein so eifrig herbeiführen wollte. Dieser Rekordanstieg und die Rekordverschuldung wurden in Verbindung mit einer beispiellosen Erhöhung der Gelddruckerei um 5 Billionen Dollar in den zwei Jahren nach der Pandemie ausgegeben. Dies führte zu einem Dreigestirn von rekordverdächtigen Vermögensblasen: Anleihen brachten keine Rendite, das Verhältnis zwischen Immobilienpreisen und Einkommen brach den alten Rekord, der während der Immobilienblase 2005 aufgestellt worden war, und die Marktkapitalisierung von Aktien schnellte in die Höhe und erreichte einen historischen Wert von 200% des BIP.Daher muss die Fed die Anleihe-, Aktien- und Immobilienpreise senken, um die Inflationsschlacht zu gewinnen. Da diese Vermögensblasen jedoch einen massiven Strom neuer Kredite und Gelddrucken benötigen, um nicht zu platzen, ist eine sanfte Landung nicht möglich. Stattdessen ist eine Bruchlandung das wahrscheinlichste Ergebnis. Erwarten Sie nicht, dass unser Finanzminister Ihnen die Wahrheit über den aktuellen Zustand der Märkte und der Wirtschaft sagt. Die traurige Realität ist, dass diese makroökonomischen Boom/Bust-Zyklen im Laufe der Zeit immer intensiver und häufiger auftreten werden, weil die Regierung die freien Märkte außer Kraft gesetzt hat. Dies ist ein neues Paradigma, das von uns verlangt, entsprechend zu investieren.© Michael PentoDer Artikel wurde am 17. April 2023 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.