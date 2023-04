Wenn Zentralbanken und Wall Street Gold kaufen, "ist das ein Rezept für einen Bullenmarkt"  Charlie Morris

Ernest Hoffman sprach für Kitco News kürzlich mit Charlie Morris über die Entwicklung der Preise von Gold und Bitcoin.Laut dem Gründer und Chief Investment Officer von ByteTree Asset Management bedeuten der schwächelnde Dollar und das steigende Staatsrisiko, dass Gold und Bitcoin für große und anhaltende Gewinne bereit sind.Seiner Meinung nach befinden sich die Märkte in der Anfangsphase eines großen Bullenmarktes für Edelmetalle: "Die Fundamentaldaten stimmen, und der Dollar verliert an Wert. Wenn man das alles zusammennimmt, kann man sehen, warum die Argumente so stark sind". Morris erklärt in dem Interview, dass er zum ersten Mal seit einer Generation einen Anstieg des Goldpreises trotz der fehlenden Unterstützung durch die Wall Street sehe. "Ich beobachte den Goldmarkt seit 25 Jahren und es ist das erste Mal, dass ich eine Divergenz zwischen den Fondsströmen und dem Goldpreis sehe. Diesmal ist es anders."Morris meint, dass die jüngst doch stattfindenden Zuflüsse von Wall Street-Investitionen in Gold unter diesen Umständen wichtig sind: "Es ist bezeichnend, endlich sind sie aufgewacht und wissen, was vor sich geht. Wir haben aus geopolitischen Gründen einen enormen Sprung in der Aktivität der Zentralbanken erlebt. Gleichzeitig sehen wir jetzt, dass die Wall Street auf den Plan tritt".Die Kombination aus anhaltender Inflation und schlechten Renditen bei anderen Vermögenswerten bringt den Experten auch zu einer optimistischen Einschätzung gegenüber Bitcoin. "Ich bin mir zu 99,9% sicher, so sicher wie ich sein kann, dass der Tiefpunkt für Bitcoin in diesem Zyklus erreicht ist," erklärt er. "Ich denke, dass ein Wert um die 40.000 Dollar im nächsten Jahr für Bitcoin sehr realistisch ist." In den sechsstelligen Bereich werde die Kryptowähung erst im nächsten Zyklus steigen.© Redaktion GoldSeiten.de